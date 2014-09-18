Ber landsmøtet om å ta ansvar

Styreleder Inger-Johanne Molven ber delegatene stille forberedt og være kritiske under Landsmøtet i Norges Korforbund.

I 2014 har det vært uro omkring Norges Korforbund.

Forbundet, som er Nord-Europas største med over 30 000 medlemmer, har de to siste årene gått med omfattende underskudd. De avsatte i vinter sin tredje daglige leder siden 2009 og velger under Landsmøtet neste helg sin fjerde styreleder på et år. Der behandles også en rapport fra organisasjonens Kontrollkomité, som går hardt ut mot forbundets tidligere ledelse.

I mars kunne imidlertid Inger-Johanne Molven fortelle at man hadde oversikt over situasjonen, og at det er gjort grep for å gjenopprette kontrollen i forbundet.

– Sittende styre har jobbet et halvår. Har dere fått gjort det dere hadde satt dere fore?

– Ja, i den forstand at nå skal det være ryddig og oversiktlig rent organisatorisk i NK. Det gjelder de administrative systemene som det var mye usikkerhet omkring i januar og februar, og vi har oversikt over økonomien. Vi fikk fornyet tillit fra Kulturrådet om forvaltningen av Aktivitetsmidlene. Også undersøkelsen som Oxford Research gjorde om aktivitetsmidlene var positiv for oss.

– Hvordan er den økonomiske situasjonen for Norges Korforbund?

– Viktigst av alt er at vi har oversikt. Det er ingen god økonomi; vi går i minus, men vi klarer oss, og har en strategi for å etablere egenkapital.

– Hvorfor går dere i minus?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn i enkeltdetaljer, fordi jeg vil at delegatene skal få oversikten først. Men i regnskapet kan man se hva som har vært de største utgiftene i 2013. (I regnskapet er blant annet reiseutgifter, utgifter knyttet til kontorleie, datautgifter samt avskrivninger det som skiller seg markant fra fjoråret, red. anm.). Vi vil gå gjennom regnskapet nøye og svare detaljert på landsmøtet.

– Hva med økonomien i 2014?

– Foreløpig ser det ut til at vi får et lite overskudd i 2014, men dette ligger 500 000 under budsjett fordi vi fortsatt ikke har fått leid ut kontorlokalene. Daglig leder arbeider med denne saken fortløpende.

– I februar meddelte styret i en pressemelding at det ville gjøre en uavhengig gransking med utgangspunkt i rapportene fra det forrige styret og kontrollkomiteen som kom frem i januar. Til landsmøtet foreligger det imidlertid ingen slik granskning. Hvorfor?

– Dette har vært en av de store sakene i styret. Hele styret stilte seg bak den nevnte pressemeldingen, men etter hvert som vi har blitt mer kjent med økonomien har vi fattet vedtak om at delegatene skal få bestemme om de vil ha en slik granskning. Det er ikke noe vi tar lett på, men rapporten vil bli en kostbar affære.

– Ser dere at det vekker oppsikt at den først er vedtatt og deretter ikke kommer?

– Det ser jeg, og dette er det lov å reagere på. Den debatten må vi ta på landsmøtet. Jeg håper generelt at delegatene er litt kritiske. Vi har forsøkt å få ut dokumentene i god tid denne gangen, og min oppfordring er at delegatene stiller godt forberedt og kommer med de spørsmålene de har. Det er viktig nå.

– En av landsmøtesakene foreslår en fordømmelse av måten to regionale lag uttalte seg til pressen på i denne prosessen. I vedtaket foreslår man mulighet for ekskludering ved tilsvarende oppførsel. Hvorfor?

– Styret har vært enstemmig i at vi ville ta opp dette. Vi er i dialog med dem det gjelder og så mye mer enn det har jeg ikke lyst til å si om dette punktet. Vi ønsker at landsmøtet, ikke sentralstyret, skal ta stilling til dette.

– Sett utenfra virker det dramatisk at en demokratisk, frivillig organisasjon truer med å utestenge medlemmer. Hva tenker du om det?

– Jeg skjønner at det kan oppfattes slik, men vi ønsker at Landsmøtet tar stilling til saken. Jeg opplever ikke at vi truer med å stenge noen ute. Som styre har vi et lederansvar for organisasjonen og må ta tak i de konfliktene som dukker opp.

– Kontrollkomiteen (KK) har lagt fram en rapport som er svært hard mot enkeltpersoner. Hvordan stiller styret seg til denne?

– Vi stiller oss til KK s rapport slik vi skriver i sakspapirene; vi tar det til etterretning. Ut over det ligger ikke i mitt mandat å kommentere dette. Landsmøtet gir mandat til kontrollkomiteen, og det er landsmøtet som må mene noe om rapporten.

– Er de nevnte personene invitert eller bedt om å komme med sine versjon av historien?

– Nei, styret blander seg ikke inn i KKs rapport.

– Den interne granskningsrapporten fra det forrige styret skiller seg på mange punkter fra KKs rapport. Uten en uavhengig granskning vil kun den ene parten komme til orde på Landsmøtet. Hvordan stiller du deg til dette?

– Jeg må stå for det som flertallet i sentralstyret har bestemt, men styreprotokollene er publisert på våre nettsider, der alle kan se voteringene i saken. Det er ikke enkeltpersoner som bestemmer, men hele styret, som har valgt å overlate en ekstern granskning til Landsmøtet.

– Tidligere daglig leder, Rune Bergmann, forteller til Ballade at han har inngått en avtale med NK om at han og NK ikke skal uttale seg negativt om hverandre. Denne avtalen blir brutt gjennom KKs rapport. Hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke mene noe offentlig om KKs rapport. Landsmøtedeltakerne må ta stilling til den, og være seg sitt ansvar bevisst: de må lese den, komme med kommentarer og videre vurdere KKs oppgave.

– Valgkomiteen har hatt problemer med å finne kandidater til valg denne runden. Stiller du til gjenvalg?

– Jeg har vært åpen på at jeg ikke stiller, av familiære grunner. Men det er spennende tider i møte for NK nå. Nå kan man faktisk se fremover.

Kontrollkomiteen i Norges Korforbund har klaget inn to av Ballades saker om konflikten i Norges Korforbund til PFU. De aktuelle sakene er Anbefaler ekstern granskning og Skuffa over landsmøtet. Klagen er ikke enda behandlet i PFU.