– Siden forhold knyttet til min tid som generalsekretær er nevn i kritiske og nærmest injurierende vendinger finner jeg det nødvendig å kommentere og tilbakevise de påstander som blir anført, skriver Kåre Hanken i et brev til Landsmøtet i Norges Korforbund.

Hankens brev er stilet til Landsmøtet i Norges Korforbund, og vi velger å publisere det i sin helhet, med forfatterens tillatelse. Landsmøtet finner sted i Bergen 26-27. september, og skal blant annet behandle Kontrollkomiteens rapport som Hanken viser til.

Til Landsmøtet i Norges Korforbund 2014.

Undertegnede har fått seg forelagt ”Årsrapport fra Kontrollkomiteen for 2012 og 2013”.

Siden mitt navn og forhold knyttet til min tid som generalsekretær er nevn i kritiske og nærmest injurierende vendinger finner jeg det nødvendig å kommentere og tilbakevise de påstander som blir anført.

”Sør-Afrika prosjektet”.

I årsrapporten for 2012 og 2013 fra KK hevdes det at

Det ble på flere landsmøter drøftet kostnader knyttet til dette prosjektet”, og også bruk av administrasjonsressurser. Beløp på flere mill. kroner, ble ofte nevnt. (KKs årsrapport s. 12, nest siste avsnitt).

Kommentar:

Ved fremleggelse av ”Melding om virksomheten” på landsmøter ble gledelig nok noen spørsmål til dette prosjektet reist og besvart. (Eksempelvis vises det til NKs Melding om virksomheten for 2002-2003 (s. 12, pkt 2.1.5.7, pkt2.4.3.2, og pkt 2.5.3.2). Det ble imidlertid aldri fremmet forslag om at dette konkrete prosjektet skulle settes på saklisten til noen landsmøter. Sør-Afrika prosjektet var spesifikt nevnt i Handlingsprogrammet for 2003-2004 (s. 6), sitat: Forbundets samarbeid med UD og NORAD skal videreføres og videreutvikles, og Forbundets prosjektarbeid i Sør-Afrika videreføres (vedtatt på landsmøtet i 2002). Hva som eventuelt ble drøftet uformelt mellom deltakere under landsmøtene er ukjent for undertegnede og kan heller ikke beskrives som at ”landsmøter drøftet kostnader knytt til prosjektet”. Alle midler som ble brukt til Sør-Afrika prosjektet ble årlig bevilget av Utenriksdepartementet (UD), og kanalisert de første årene via NORAD og sener via ”Senter for internasjonalisering av utdanning” (SiU). Dette var statlige midler øremerket dette prosjektet og underlagt årlig rapportplikt og krav om reviderte regnskaper. NK la ikke egne økonomiske ressurser inn i prosjektet. Dette kan en direkte lese ut av NKs Regnskaper for prosjektperioden (eks. Regnskapene for 2002 og 2003, note 1 og 5). Noe tidsbruk for administrasjonen var tilfelle, men ikke mer enn en det en normalt gjør ved prosjekter organisasjonen involverer seg i.

KK skriver videre

…..at det ikke finnes noen dokumentasjon i NKs arkiver verken over kostnader eller notater, rapporter ol. (KKs årsrapport s 12, nest siste avsnitt).

Kommentar:

Årlige rapporter, årlige reviderte regnskap, søknader, brev og andre dokumenter knyttet til prosjektet ble arkivert i NKs arkiver. Da jeg sluttet som generalsekretær i NK i 2009 fantes alle disse dokumentene i arkivene. Jeg har fått bekreftet at dette også var tilfelle året etter, dvs i 2010. Hvorfor dokumentene eventuelt er blitt fjernet kan ikke jeg svare på.

Regnskapene ble årlig revidert av regnskapsfirmaet Ernst & Young. Rapporter og regnskaper ble hvert år sendt til UD, NORAD, SiU, Universitetet i Port Elizabeth (Nelson Mandela Metropolitan University), den Norske Ambassaden i Sør-Afrika, og sentralt tillitsvalgte i NK. Andre fikk dokumentene på forespørsel.

2. The Barents International Choral Festival (BICF)

KK skriver at

Prosjektet endte i 2010 med at NK regnskapsførte kr. 200.000 som tap i tillegg til kr 174.917,- som allerede var belastet NKs regnskap. Samlet tap på kr. 374.917 for NK. (KKs årsrapport s. 12, siste avsnitt)

Kommentar:

I flere år ble uttrykt ønske om at NK burde arrangere en årlig sommerkorskole i vår nordlige landsdel. Dette ble forankret i NKs vedtatte Handlingsprogram for 2003 – 2004 (s. 4), sitat: Utvikle og gjennomføre en Sommerkorskole i Barentsregionen

(vedtatt på Landsmøtet i 2002) og ble således sterkt prioritert av styret og administrasjonen. Dette kom samtidig med at BICF forsøkte å utvikle et sterkere konsept, og det ble vedtatt å knytte NKs sommerkorskole opp mot BICF slik at begge parter kom i en vinn-vinn posisjon.

Å etablere en ny sommerkorskole i nord, samtidig som denne skulle integreres i BICF, var en utfordring. For å sikre en god prosess og kvalitetssikre arbeidet, engasjerte NK en prosjektleder. Dette påførte naturlig nok organisasjon utgifter i form av lønn, og reise- og oppholdsutgifter, totalt kr 174.917,-. noe som ikke er urimelig sett i forhold til arbeidets omfang.

Dessverre for alle parter ble sommerkorskolen og BICF avlyst da det ikke ble tilstrekkelig påmeldinger til arrangementene. Dermed satt både NK og BICF med en rekke fellesutgifter som måtte dekkes opp. I et møte i Tromsø mellom BICS daglig leder og NKs daværende president Einar Eriksen, med undertegnede til stede, ble en enige om en fordeling av kostnadene som var påløpt i planleggingsperioden, og som naturlig nok måtte dekkes selv om arrangementene ble avlyst. NK påtok seg å dekke kr. 200.000 som i hovedsak var knyttet til forberedelse av sommerkorskolen, og som kunne tilskrives fellesutgifter. I det påfølgende styremøte informerte president Einar Eriksen styret om det en hadde blitt enige om. Styret hadde ikke merknader eller innvendinger til dette.

At beløpet ble ført som en utestående fordring var begrunnet i en uttrykt mulighet for at Tromsø kommune kunne bidra med tilskudd i denne størrelsesorden gjennom senere arrangementer arrangert av BICF og NK i Tromsø. Så ble ikke tilfelle og styret i NK valgte derfor å fremme en avskrivning av beløpet til Landsmøtet 2008.

KK antyder at beløpet

lå ”skult” i NKs regnskaper trolig i den hensikt at NKs medlemmer ikke skulle få den hele og fulle sannheten om de VIRKELIGE kostnadene! (KKs rapport s. 13, 1. Avsnitt)

Kommentar:

NKs regnskaper er offentlige, revidert av offentlig revisor, godkjent av det til enhver tid sittende styre og vedtatt av landsmøter. Å ”skjule” bruk av midler har aldri vært et tema i noen av de styrene jeg har arbeidet under, og har selvsagt aldri vært en aktuell praksis verken for NKs administrasjon eller revisor.

KK skriver videre:

Landsmøtet dette året (2008) vedtok å foreta en intern gransking av alle forhold relatert til BICF. (KKs årsrapport s. 13, 1.avsnitt)

Kommentar:

Undertegnede er ikke kjent med innholdet i granskingen det vises til, men tar det som en selvfølge at president Einar Eriksen, daværende styre og undertegnede ville blitt orientert dersom det var noen alvorlige feil i NKs håndtering av saken.

Når KK trekker disse sakene som ligger langt tilbake i tid inn i sin rapport for 2012 og 2013, med til dels sterke insinuasjoner om mine handlinger og motiver, finner jeg kritikken både feilplassert og injurierende. Dette var prosjekter som var forankret i landsmøtenes vedtatte handlingsprogrammer, innarbeidet i NKs budsjetter, og prioritert av sittende styrer. Som generalsekretær var jeg underlagt disse vedtakene og forsøkte etter beste evne å gjennomføre dem i samarbeid med en meget kompetent stab i administrasjonen.

Når KK tar opp disse sakene, og med den metoden og ordbruken som blir benyttet, ser jeg dette som en forlengelse av den trakasseringen jeg ble utsatt for fra høsten 2006 og frem til jeg sluttet som generalsekretær i NK i 2009. Jeg viser til Arbeidstilsynets rapport, datert 15.10.2010 og det faktum at NK måtte betale meg en erstatning for trakasseringen jeg ble utsatt for i denne perioden.

Haslum 11.09.2014,

Med hilsen

Kåre Hanken

Generalsekretær i NK fra 1991-2009.