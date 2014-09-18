Rapport skaper kor-debatt

Kontrollrapporten om Norges Korforbund i 2012 og 2013 går skarpt i rette med ledelsen som tok over etter Svend-Ola Hådi i september 2013.

Norges Korforbunds interne kontrollkomite har før årsmøtet i Bergen neste helg skrevet en rapport om ledelsen av forbundet de to siste årene. Rapporten er lagt ved de utsendte landsmøtepapirene som det første dokumentet.

Rapporten viser tydelig at striden i en av de største frivillige organisasjonene i norsk musikkliv ikke er over, og Ballade har derfor valgt å publisere den.

På en rekke alvorlige punkter har ledelsen i forbundet i følge rapporten forsømt sitt ansvar for å håndtere økonomien, følge opp vedtatte planer og ta klager fra verneombud på alvor.

Vedtaket om at alle ansatte og tillitsvalgte skal ha politiattest skal ikke ha blitt fulgt opp. Husleieavtalen for forbundets kontorer i Oslo skal ikke ha blitt fornyet. Generalsekretæren skal ikke ha dokumentert sitt kortbruk. Klage fra verneombud skal ikke ha blitt fulgt opp. Tilgodehavende hos Studieforbundet KOR skal være fiktive (i den hensikt å redusere underskuddet for 2013). En administrasjonssjef skal ha blitt ansatt av daglig leder til tross for at en slik ansettelse er styrets oppgave.

Flere personer som har hatt lederposisjoner i forbundet blir i rapporten stilt ansvarlig for kritikkverdige forhold mens andre går fri.

Kommenterer ikke før møtet

Lederen for kontrollkomiteen, Harold Jenssen, sier til Ballade at han ikke vil svare på spørsmål om innholdet i rapporten før den er behandlet av det kommende landsmøtet (i Bergen 27-28 september).

Det er i stor grad ledelsen av forbundet etter at den omstridte presidenten (styrets leder) Svend-Ola Hådi gikk av i september ifjor, som får gjennomgå i rapporten.

En av dem er Liv Oda Dale, som ledet styret fra Hådis avgang til forbundets ekstraordinære landsmøte i januar. Hun deltar ikke på det kommende landsmøtet, men gir likevel uttrykk for at rapporten i seg selv er et nytt eksempel på den ukulturen som hersker i forbundet.

Dale sier at kontrollkomiteens rapport er preget av ”løse påstander”.

– Den består i stor grad av løse påstander og det er helt i tråd med hvordan Harold Jenssen opererer (lederen for kontrollkomiteen, journ.anm.). Det forventes at alle andre skal dokumentere alt, men når det gjelder kontrollkomiteen så kan den anta og synse og mene uten å måtte dokumentere noe som helst. I tillegg kan de med største selvfølgelighet så tvil om andre dokumenterte forhold, sier Dale.

Hun mener at rapporten er skrevet for å renvaske kontrollkomiteens leder og den avgåtte presidenten Svend-Ola Hådi.

– Hådi var jo vitterlig president i ni av tolv måneder i 2013. At styret, som satt etter at han trakk seg i slutten av september, nå skal stilles til ansvar for absolutt alt faller på sin egen urimelighet. Det er jo selvsagt at det ikke bare er jeg og resten av styret, som satt i denne korte tiden, som skal pålegges alt ansvar, sier Dale

– Mener du at Jenssen selv har noe å stå til ansvar for?

– Han må jo stå til ansvar for å være med på å spre en ukultur i en frivillig organisasjon, der man sprer insinuasjoner i stedet for å jobbe for å opprettholde sunne etiske normer i organisasjonen, sier hun.

Dale reagerer sterkt på beskrivelsen av hennes og resten av styrets behandling av et varsel fra verneombudet om kritikk mot ledelsen av arbeidsforhold i forbundet.

– Det blir påstått at vi ikke hadde et eneste møte om dette. Kontrollkomiteen fikk møtebøker fra styret og er fullt ut kjent med at styret behandlet saken. Etter varsel fra tillitsvalgt av 21.10.13 og verneombud av 13.11.13 inviterte styret i brev av 17.11.13 til møte med alle ansatte. Møtet ble holdt 26.11.13 og alle ansatte deltok, enten fysisk eller pr telefon sier Dale, og legger til at styret i januar gjorde vedtak i saken og anbefalte hvordan situasjonen skulle løses.

– Har krav på personvern

Også omtale av tidligere generalsekretær Rune Bergmann faller Dale tungt for brystet.

– Han har krav på personvern. Det finnes en gjensidig underskrevet avtale mellom Norges Korforbund og ham som sier at ingen av dem skal uttale seg negativt om hverandre til tredjepart. Han forholder seg ryddig til dette. I denne rapporten ser vi hva den andre siden gjør.

Dale skal ikke selv på det kommende landsmøtet. Hun sier hun håper på fred i organisasjonen, men skal det skje må veldig mye endres.

– Det må nye folk inn i kontrollkomiteen, i styret og i administrasjonen for at kulturen skal kunne endres. Organisasjonen har store utfordringer når det gjelder lojalitet, tillit, samhandling og et felles ønske om å skape en best mulig medlemsorganisasjon for korene. sier hun.

– Overholder avtale

Rune Bergmann, som rapporten blant annet kritiserer for manglende dokumentasjon av kortbruk og for å ha påført forbundet høye kostnader ved i overse styrets vedtak om hvordan en større IKT-investering skulle avskrives, har følgende kommentar i en e-post:

“Jeg har ikke lest rapporten, og kommer heller ikke til å kaste bort et sekund til av mitt liv på Kontrollkomiteens rapporter. Men ut fra de punktene Ballade har gjort meg oppmerksom på så kjører de tydeligvis fortsatt etter prinsippet om at angrep er det beste forsvar. Dersom det hadde vært noe som helst grunnlag for disse påstandene, finner jeg det merkelig at jeg ikke har fått spørsmål eller henvendelser fra sentralstyret om dette tidligere. Jeg kan heller ikke svare for hva som har blitt gjort utenom 2013, da det kun var dette året jeg fungerte som daglig leder. For øvrig, hvis man skal være pirkete så har jeg vel også som tidligere ansatt rett på et vern fra arbeidsgiver. Jeg velger å ikke uttale meg ytterligere da jeg har signert en avtale med Norges Korforbund hvor vi har en gjensidig avtale om å ikke uttale oss negativt om hverandre. Den velger jeg fortsatt å overholde, selv om jeg med undring registrer at det ikke er gjensidig”, skriver Bergmann i en epost til Ballade.

– Injurierende

Kåre Hanken, som var generalsekretær i forbundet fra 1991 til 2009, omtales i rapporten både i forbindelse med The Barents International Choral Festival og forbundets prosjekt i Sør-Afrika. Etter å ha lest rapporten har Hanken sendt et dokument til det kommende landsmøtet der han svarer på omtalen han og prosjektene blir til del.

Når det gjelder prosjektet i Sør-Afrika er hans hovedpoeng at prosjektet ble betalt av UD og ikke av forbundet, og at prosjektet ble vedtatt videreført. Han imøtegår antydningene i rapporten om at kostnader knyttet til den internasjonale korfestivalen ble ”skjult” (rapporten utstyrer ordet med anførselstegn) med at ”NKs regnskaper er offentlige, revidert av offentlig revisor, godkjent av det til enhver tid sittende styre og vedtatt av landsmøter”.

Hanken skriver videre: ”Når KK trekker disse sakene som ligger langt tilbake i tid inn i sin rapport for 2012 og 2013, med til dels sterke insinuasjoner om mine handlinger og motiver, finner jeg kritikken både feilplassert og injurierende. Dette var prosjekter som var forankret i landsmøtenes vedtatte handlingsprogrammer, innarbeidet i NKs budsjetter, og prioritert av sittende styrer. Som generalsekretær var jeg underlagt disse vedtakene og forsøkte etter beste evne å gjennomføre dem i samarbeid med en meget kompetent stab i administrasjonen.”

Fakta om Norges Korforbund:

– Organiserer over 1000 kor og vokalgrupper og har mer enn 31 000 medlemmer.

– Forvalter flere ulike støtteordninger for kor.

Kontrollkomiteens leder har klaget inn to av Ballades saker om konflikten i Norges Korforbund til PFU. De aktuelle sakene er Anbefaler ekstern granskning og Skuffa over landsmøtet. Saken er ikke enda behandlet i PFU.