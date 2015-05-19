Sterkere sammen

– Norges Korforbund jobber for seg sjøl og vi for oss. Det er trist at de ikke vil være med på samarbeidsavtalen, men vi håper de kommer etter hvert, sier daglig leder i Norges Kirkesangforbund, Ragnhild Hadland.

– Vi er glad Norges Korforbund har rydda i egne rekker, men synes det er trist at de har valgt å kjøre helt sitt eget løp, fortsetter Ragnhild Hadland.

Ville ha med alle

I mai i fjor undertegna nesten alle korforbunda i Norge en samarbeidsavtale. Unntaka var Ung kirkesang og Norges Korforbund. Ung kirkesang ble ikke med fordi de bare ville undertegne dersom alle var med, og da Norges Korforbund (NK) takka nei, skrev heller ikke Ung kirkesang under.

– Vi jobba for at alle skulle samarbeide og bli vel forlikte. Men NK har sagt nei. Da har ikke vi diskutert det videre i vår organisasjon. Men vi hadde landsmøte i april der det ble valgt nytt styre, så dette må diskuteres igjen på styremøtet i sommer, sier generalsekretær i Ung kirkesang, Nils Hidle.

De som har signert samarbeidsavtalen er dermed Ung i Kor, Norsk Sangerforbund, Norsk Sangerforum, Norges Kirkesangforbund og Fonoko (Foreningen norske kordirigenter).

Organisasjonskonsulent i Norsk Sangerforum, Kjetil Aamann, forteller at de fem har et godt forhold seg i mellom, og samarbeider om spennende ting. Blant annet arrangerer Sangerforum og Norges Kirkesangforbund i høst den nasjonale korkonkurransen Sangerdyst.

– Ellers samarbeider vi om større konkurranser og kurs og, markedsfører hverandres arrangementer overfor egne medlemmer. Vi respekterer hverandres egenart og henviser kor som tar kontakt til den organisasjonen vi tenker passer best for dem, forteller Aamann.

Må godta forutsetningene

Leder i Norsk Sangerforbund, Tove Gjerde forteller også at de ikke har gitt opp å få med NK.

– Men de må godta forutsetningene, understreker hun.

Det partene må underskrive på er nemlig blant annet å:

* holde hverandre informert om planer og tiltak

* unngå unødige kollisjoner og konkurrerende arrangementer

* unngå å sette i verk tiltak og aktiviteter som tilhører andre organisasjoners kjerneområder uten å informere om dette på forhånd

Dette var også forutsetningene i en tilsvarende avtale fra 2007, der også NK var med – men som de andre forbunda mener de brøt i 2013.

Forbundet signerte riktignok ikke den avtalen, men bekrefta overfor blant andre daværende generalsekretær i Ung i Kor, Erik Bjørhei, på et møte i Hamar, at de godtok den.

– Vi gjennomgikk avtalen punkt for punkt, og daværende president og generalsekretær bekrefta at de ville overholde den, forteller Erik Bjørhei til Ballade.

I 2013 vedtok likevel NK en rekke satsinger som falt de andre forbunda tungt for brystet , og på NKs landsmøte i 2014 ble disse satsingene opprettholdt. Daglig leder i Ung i Kor, Victoria Liedbergius, tror det er derfor NK ikke vil være med på avtalen.

Ønsker en nøytral paraply

En annen viktig sak for de samarbeidende korforbunda er at de ønsker å stå samla om å flytte forvaltinga av Kulturdepartementets aktivitetsmidler for kor under en nøytral paraply. Nå er det Norges Korforbund som forvalter og bevilger disse midlene.

– Vi har anbefalt overfor Kulturrådet å legge dette til en nøytral instans i både brev og møter, forteller Victoria Liedbergius.

Ragnhild Hadland understreker at de i og for seg ikke har noen innsigelser til hvordan midlene konkret er fordelt. Det har gått rettferdig for seg. Ønsket om å flytte forvaltninga handler om det prinsipielle.

– Det er ikke rett at ett forbund skal dele ut på vegne av alle, og at en må inn på Norges Korforbunds nettside for å søke midler. Det bør være en overordna instans som gjør dette – en helt uhilda part, mener hun.

– Samla har vi andre fem korforbunda ca 35 000 medlemmer, og dermed en større medlemsmasse enn Norges Korforbund, så det er underlig at de sitter med forvaltningsansvaret.



Alle må legges ned for nye nytt

De samarbeidende korforbunda og Norges Korforbund har ikke møttes etter at NK fikk nytt styre etter landsmøtet i september i fjor.

– Men tonen god. Skuldra er senka nå, og alle ønsker dialog, understreker Ragnhild Hadland.

Kan dette bety at Kor-Norge nå er hakket nærmere å slå seg sammen til ett korforbund, lurer Ballade.

– Det er en spennende tanke, men vi er ikke helt der nå. Jeg er ikke så sikker på om vi som jobber med kirkemusikk ville kommet så godt ut av det. Og akkurat nå gleder vi oss over å ha et greit samarbeidsklima. Så ser vi hva framtida vil bringe, svarer Hadland.

Victoria Liedbergius er enig.

– Jeg tror også vi er enige om at dersom det kun skal være ett forbund, er den eneste muligheten å lage noe helt nytt og legge ned oss selv. Men målet for oss er ikke å bli ett forbund, avslutter hun.