Bransjen

– Utfordret grasrota

Publisert
20.01.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

Tidligere styreleder i Korforbundet, Svend-Ola Hådi, har tillit til at det nye styret vil gjennomgå påstandene som foreligger og «det som måtte komme opp i tiden fremover». Kontrollkomiteens leder, Harold Jenssen kaller rapporten en oppramsing av udokumenterte påstander.

Ballade har fått tilgang til en intern granskingsrapport som sto på dagsordenen under Norges Korforbunds ekstraordinære landsmøte i går. Rapporten viser blant annet til bekymringsmeldinger fra revisor flere år tilbake i tid, og hevder at forbundet er preget av at tidligere styreleder, Svend-Ola Hådi, skal ha trakassert styremedlemmer, tillitsvalgte og tilsatte.

Les også:

Rapporten er forfattet av tre medlemmer i styret, styrebehandlet og enstemmig vedtatt dagen 18. januar, men avvist behandlet av Landsmøtet.

Les også:

Ballade har vist innholdet vi siterer fra den interne granskningen til Svend-Ola Hådi, samt kontrollkomiteens leder, Harold Jenssen.

Hådi har følgende kommentar:

— Jeg har ikke lest rapporten og ikke blitt forelagt påstandene, presentert av tre av de tidligere styremedlemmer av det nå kasta sentralstyret. Det nye sentralstyret, valgt på ekstraordinært landsmøte i går, har full tillit til å gjennomgå forhold knyttet til de ulike rapportene og påstandene som foreligger og det som måtte komme opp i tiden framover.

— Ingen selvkritikk
Kontrollkomiteens leder, Harold Jenssen, gir i en e-post til Ballade uttrykk for at han ikke har lest rapporten, men fått bruddstykker av innholdet referert.

I e-posten skriver han videre:

«For det som angår meg som leder av kontrollkomitèen, er rapporten en sammenhengende oppramsing av udokumenterte påstander og også dokumenterbare usannheter. Rapporten er en synsing fra tre sentralstyremedlemmer som trolig er selvoppnevnt og uten definert mandat. Og viktigst av alt, ut fra rapporten har sentralstyret i alle sammenhenger opptrådt perfekt. Det er ingen selvkritikk. Det er alle andre, dvs. medlemmene i Norges Korforbund, som er deres problem! Medlemmene forstår ikke at deres arbeid bare har de beste hensikter.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

NK har etiske retningslinjer, men kontrollkomitèens leder følger ikke disse, underforstått, men det gjør sentralstyret!»

Jenssen beskriver også at det sittende styret ble bedt om å fratre allerede da det ekstraordinære Landsmøtet åpnet.

«På det ekstraordinære landsmøtet fikk sentralstyret overrakt en anmodning fra 44 delegater om at medlemmene og varamedlemmene i sentralstyret burde fratre sine verv. Dette var 70 prosent av alle som hadde stemmerett.

Sentralstyret valgte ikke å ta den sterke anmodningen fra delegatene og valgte i stedet å stå løpet ut. Dermed utfordret de grasrota ved å gå til kamp, en kamp de hadde fått dokumentert i lunsjpausen at de kom til å tape. Hovmod, selvsikkerhet og vanlig arroganse skygget for realitetene som ventet dem.

Ved alternativ votering mellom de som ønsket gjenvalg av sittende styre, og de som ville ha et helt nytt styre, ble resultatet 13 for gjenvalg, èn blank og 45 for nytt sentralstyre av de 59 stemmeberettigede, dvs. 76 prosent og dermed ¾ flertall for mistillit mot det sittende sentralstyret. Her fikk sentralstyret anledning til å stemme på seg selv og dermed være med å bestemme at de tillitsvalgte i salen skulle gi dem tillit. Hadde avstemmingen kun vært at delegatene i salen skulle gi sin tillit til sentralstyret, hadde mistilliten vært hele 85 prosent! Resultatet gjør kommentarer overflødige!»

Relaterte saker

Norges Korforbund

Anbefaler ekstern granskning

En intern granskning fra Norges Korforbund omtaler ukultur, tilbakeholdt informasjon, trakassering og manglende økonomisk kontroll i forbundets ledelse.

Liv Oda Dale

Skuffa over Landsmøtet

Ekstraordinært Landsmøte i Norges Korforbund vedtok å stryke «intern granskning» fra sakskartet. – Det er merkelig at landsmøtet ikke vil...

Slutter i forbundet

Det nye styret i Norges Korforbund har avsluttet ansettelsesforholdet med daglig leder.

Inger Johanne Molven

På hvilket grunnlag?

Det nye styret i Norges Korforbund meddeler at de ikke har fått tid til å sette seg inn i hva...

Harald Eriksen

– Lynsjestemning og løyndomar

LESARINNLEGG: Me burde kravd ordet for å seie ifrå, seier Harald Eriksen. Han var delegat på det ekstraordinære landsmøtet i...

Distriktsleiar for NK Sogn og Fjordane, Marianne Hoff

– Et kuppliknende Landsmøte?

NK Sogn og Fjordane er sjokkert over det de opplevde som et kupp på Norges Korforbunds ekstraordinære landsmøte i januar....

Flere saker

Tarjei Nysted

Tarjei Nysted: – Inspirasjon betyr nesten alt

– Jeg kan snakke i timevis om inspirasjonens betydning, sier multiinstrumentalist Tarjei Nysted til Ballade. Her forteller han blant annet...

Pianist Christian Grøvlen

Christian Grøvlen debuterer med Kringkastingsorkesteret

Pianisten skal spille «storvirtuosen sjøl».

Izabell

Izabell tyster på seg selv

Indietilværelse og eget hip-hopkollektiv har gjort stavangerrapperen friere.