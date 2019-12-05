Vil øke bedrifters kunnskap om musikk

Musikk skaper verdi – ikke bare for enkeltmennesker, men også for bedrifter. Nå lanserer rettighetsorganisasjonene TONO og Gramo konseptet «Verdien av musikk», et tiltak for å hjelpe norske virksomheter med en større forståelse for kraften i gjennomtenkt bruk av musikk, skriver TONO i en pressemelding.

En undersøkelse fra England viste at 8 av 10 kunder i et vinutsalg kjøpte fransk vin når det ble spilt fransk musikk. Tilsvarende kjøpte 7 av 10 tysk vin når det ble spilt tysk musikk. Undersøkelsen støttes også av andre: Musikk påvirker oss – også når vi er kunder.

Skal inspirere og informere

Nå ønsker organisasjonene TONO og Gramo å heve kunnskapsnivået til norske virksomheter om musikk, og ønsker samtidig å bidra med informasjon om hvilke musikkrettigheter som må avklares om man ønsker å bruke musikk i kundelokaler og andre offentlige sammenhenger:

– De som bruker musikk i sin bedrift, må etter norsk lov betale til dem som eier musikken gjennom TONO og Gramo. Nå henvender vi oss sammen ut mot markedet fordi vi også ønsker å fortelle om verdipotensialet som ligger i en bevisst musikkstrategi, og gi innsikt i hvorfor det er viktig at de som lager musikk får betalt. Den første utgaven av papirmagasinet «Verdien av musikk» er denne uken på vei ut til 3000 nyetablerte bedrifter. Vi håper leserne setter pris på de gode musikkhistoriene, sier Rita Mamelund, kommunikasjonssjef i Gramo.

– Selv om TONO og Gramo arbeider for ulike typer rettighetshavere i musikknæringen har vi felles kunder når det gjelder bakgrunnsmusikkmarkedet. Ved å gå sammen i konseptet «Verdien av musikk» kan vi på en effektiv og synlig måte gå ut med viktig informasjon som forhåpentligvis vil være til inspirasjon for bedrifter samtidig som de får informasjon om nødvendigheten av å ha avtaler med TONO og Gramo, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

Begge avtaler på samme sted

Med «Verdien av musikk» har også de to selskapene gjort det enklere enn noen gang å få de nødvendige lisensene: nettsiden verdienavmusikk.no inneholder artikler, informasjon og et samlet registreringsskjema.

– Det vil naturligvis fortsatt være mulig å inngå avtaler direkte med hver enkelt organisasjon, men bruker du skjemaet på verdienavmusikk.no går henvendelsen til begge organisasjoner, og dermed er det nå enklere å få avtalene enn før, sier Willy Martinsen i TONO.

– Vi vet at musikkrettigheter kan være vanskelig å få oversikt over, men med en avtale med TONO og Gramo kan bedrifter spille all verdens musikk. For første gang kan de nå opprette disse avtalene samtidig – på ett sted. Vi tror og håper at bedriftene setter pris på det, sier Rita Mamelund.