Valgte bort ekstern granskning

Daglig leder for Norges Korforbund mener landsmøtet i helgen gikk ryddig for seg, og forklarer hvorfor de ikke ønsker å gå dypere inn i konfliktene som har preget forbundet.

Denne helgen hold Norges Korforbund sitt landsmøte. Forbundet var i 2013 preget av stor økonomisk uro, og styret som ble avsatt ved et ekstraordinært landsmøte i januar anbefalte en ekstern granskning for å få ryddet opp.

Det sittende styret lovet også en slik, men har i løpet av våren valgt å overlate til Landsmøte på nytt å avgjøre om de vil ha en slik utredning.

Det ønsker ikke 41 av Landsmøtet delegater, mens 15 personer stemte for.

– Hva er begrunnelsen for at man ikke ønsker å komme til bunns i hva som har skjedd i forbundet?

– Med utgangspunkt i kontrollkomiteens arbeid, arbeidet med sluttføringen av revisjon for 2013 og det krevende arbeidet for å skape balanse i økonomien for 2014 valgte et overveldende flertall av delegatene å ikke kreve en ekstern gransking. Delegatene mente at tilbakemelding fra bevilgende myndigheter, godkjent revisjon for 2013 og gjennomgang fra eksternt regnskapsfirma (Snøhetta Regnskap) gir et godt bilde av situasjonen. Det var et tydelig ønske om at organisasjonen nå skal bruke all sin energi og kompetanse på å lage musikkfaglig aktivitet og gi gode tilbud til alle sine over 31.00 medlemmer, sier daglig leder Rune Frank Brunslid.

Han forteller til Ballade at han oppfattet helgens møte som ryddig.

– Diskusjonene var konstruktive og positive og alle parter fikk presentere sine syn i de forskjellige sakene, forteller Brunslid.

– Det var velbegrunnede innlegg fra talerstolen og samtlige fremmøtte fikk gjennom dette et solid grunnlag til å kunne fatte gode vedtak.

Til orientering

I forkant av møtet publiserte Ballade Kontrollkomiteens rapport, som anklager en rekke tidligere tillitsvalgte og ansatte på flere områder.

Ingen av de berørte i rapporten var invitert, og sittende styre hadde innstilt som vedtak at rapporten skulle godkjennes.

– Hva ble vedtaket ved behandling av rapporten?

– Kontrollkomiteens rapport ble tatt til orientering etter at flere delegater hadde innlegg fra talerstolen der de nå ønsket å ha fokuset på fremtidig aktivitet og utvikling.Dette med 55 stemmer for av totalt 58 stemmeberettigede, forteller Brunslid.

På sakskartet satte man også fokus på det som skjedde etter det ekstraordinære landsmøtet i januar, hvor en del av delegatene var misfornøyde med prosessen, og valgte å uttale seg til pressen om dette.

Sittende styre oppfatter dette som et brudd på forbundets vedtekter og foreslår et vedtak der man for ettertiden åpner for å vurder for å ekskludere medlemmer.

Hva ble utfallet av denne saken?

– Dette ble strøket fra sakslisten. I forkant av landsmøtet ble det gjennomført møter mellom de nevnte distriktsleddstyrene og representanter fra sentralstyret.Det var avklarende møter og de involverte parter fikk drøftet sine syn i saken. Referater fra disse møtene er kommunisert til hele organisasjonen og et stort flertall (45 mot 10 stemmer) av delegatene stemte for å stryke denne saken fra sakslisten.

Hvilke spørsmål var de viktige under behandlinga av økonomien?

– Økonomien ble grundig gjennomgått og det ble lagt stor vekt på den negative utviklingen gjennom årene 2011, 2012 og 2013.Egenkapitalen er betydelig svekket men gjennom de grep som nå er gjort i 2014 er økonomien i balanse og vi vil ende opp med et lite overskudd for inneværende år.Det ble gjort store investeringer i 2012 og 2013 i forbindelse med nytt IKT- og medlemssystem og disse ble i sin helhet belastet regnskapet med tilsvarende reduksjon i egenkapitalen.Kostnader forbundet med nye kontorlokaler har gitt en økning i utgiftene i 2013 (og 2014) . Dette er det arbeidet med i hele 2014 og det ser nå ut til at det er en nærliggende løsning på denne posten.

Kom det vedtektsendring omkring i saken som ønsker at man unngår at personer kan ha flere tillitsverv på samme nivå?

– Dette ble besluttet å nedsette et utvalg som skal jobbe med en total gjennomgang av våre vedtekter, her vil også dette punktet bli implementert, svarer Brunslid.

Det nye styret i Norges Korforbund består av:

Stein T. B Høyer-President

Per Arthur Christensen-Visepresident

Kirsten Olsen-Styremedlem (ny)

Tom Gunnar Ask-Styremedlem

Linda Fjell-Styremedlem (ny)

Ragnhild Klingberg-Styremedlem (ny)

Elin Persson-Styremedlem (ny)

Trond Håskjold-1.varamedlem (ny)

Gudrun Caspersen-2.varamedlem

Jonny Grimsø-3.varamedlem (ny)

Ny kontrollkomite består av:

Øyvind Bjurbeck -Leder

Berit Rygg -medlem (ny)

Ole Hesjedal – medlem (ny)

Odmund Olsen – 1.vara (ny)

Tore Larsen – 2.vara (ny)