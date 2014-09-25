– Uriktige påstander

Erland Dalen er blant de omtalte i en rapport som behandles under Korforbundets landsmøte denne helgen. Han tilbakeviser at han har forsøkt å holde informasjon skjult og omtaler oppsigelsen av ham selv som uryddig.

Forrige uke publiserte Ballade Kontrollkomiteens rapport som legges frem under landsmøtet i Norges Korforbund (NK) den kommende helgen. Som vedtak har sittende styre foreslått at rapporten blir godkjent av landsmøtet.

Rapporten inneholder anklager mot flere tidligere tilsatte. Ingen av disse er invitert til møtet for å gi sin versjon av saken. Blant disse er Erland Dalen, tidligere prosjektleder og initiativtaker til ulike korprosjekter i forbundet. Han mener å være omtalt på tre punkter i rapporten; underforstått i «butikk i butikken», og deretter under punktet KoriKina og Singing Costa Blanca.

– Tok oppdrag på oppfordring

I KKs rapport står å lese at musikkfaglige ansatte/dirigenter i NK har tatt initiativ til korprosjekt, lagt til rette for dem i egen arbeidstid, og så tatt «sitt honorar fra oppdragsgiverne, og pengene går i egne lommer. I tillegg tas avspaseringen i NK fordi man har vært på prosjektoppdrag i helgene.»

– Flere av oss som er profesjonelle dirigenter, kan ikke slutte å drive korvirksomhet når vi tar jobb for Norges Korforbund, sier Erland Dalen. – For egen del var jeg ansatt i 50 % stilling fra 2003 til 2010. Det sier seg selv at jeg var nødt til å fylle resten av tiden med oppdrag. I korforbundets regi snakker vi om tre prosjekter: Abba for damer, Simon & Garfunkel og Elton John, uten at jeg var til stede som musikalsk leder på alle oppsetninger.

– Jeg ser at det kan være uheldig å ta oppdrag fra sin egen arbeidsgiver. Men alle prosjekter jeg har tatt på meg i regi av NK, har vært avklart med arbeidsgiver. Faktisk oppfordret generalsekretær og styremedlemmer i ulike ledd meg til å være prosjektleder for det musikalske, fordi man har ment at jeg har hatt en kredibilitet i miljøet som har mobilisert mange sangere. Dersom man mente dette var galt, burde man ha sagt fra om det, og da ville jeg ha forhold meg til dette.

Dalen forteller at prosjektene han har tatt initiativ til har generert midler til organisasjonen og at de har vært forankret fra topp til bunn i styre og presidentskap.

– Alt er fakturert gjennom åpne kanaler, ingenting er forsøkt holdt skult. Jeg har heller ikke tatt ut avspasering, slik Kontrollkomiteen skriver. Dette kan tidligere generalsekretær underskrive på. Det er urimelig at jeg skal tas for noe når jeg har spilt med åpne kort, sier Dalen.

– Tydelig og åpent

Blant prosjektene Dalen har vært involvert i er KoriKina, avholdt i 2010. Dette prosjektet hører ikke hjemme i Kontrollkomiteens rapport, mener Dalen, fordi det er et regionalt, ikke et nasjonalt prosjekt. Kontrollkomiteen skriver: «Ingen har godkjent budsjettet for KoriKina. Verken prosjekt eller arrangør er kvalitetssikret av NKs musikkfaglige team/råd, slik NKs prosjekter skal etter retningslinjene. (…) Av regnskapet for KoriKina framgår det at blant annet to personer har hevet honorarer på til sammen kr. 134.000. Om dette og andre “store” beløp er rapportert inn til skattemyndighetene, har ikke KK fått brakt på det rene.»

Dalen reagerer på denne beskrivelsen.

– Igjen har alle avtaler vært tydelige og åpne. Det som har vært fakturert har gått via kasserer i NK Hedmark. Arbeidet med KoriKina handlet om å kjøre 4 seminarer over 2 år i tillegg til tur med konserter. For disse reisekorene har jeg fått utbetalt 8. – 10.000 kroner for en seminarhelg dersom det har vært nok økonomi til det. Det har det ikke alltid vært. Jeg har ikke tatt honorar for selve reisene før den omtalte KoriKina turen som gikk over 14 dager. Kontrollkomiteen skriver at prosjektet ikke følger retningslinjene til prosjektkorserien, men det er ikke så rart: KoriKina ble prosjektert og påbegynt før de nye retningslinjene ble vedtatt, sier han.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Også ved omtalen av Singing Costa Blanca synes Dalen at Kontrollkomiteen går for langt.

– Kontrollkomiteen skriver at tidligere generalsekretær Schumann opprettet en i anførselstegn privat konto i Spania. Det er uriktig. Dette var en konto som ble opprettet av henne og daværende regnskapssjef fordi det var lettere å få innbetalt påmeldingsavgifter og billettinntekter på en konto i landet arrangementet skjedde. I og med at mitt navn var knyttet opp til dette, ba jeg om å få se det før jeg sluttet, og pengene sto på denne, urørt. Det som var ugreit er at pengene ble stående på denne kontoen et helt år, og ikke ble overført til NKs norske konto. Hvorfor det skjedde, kan jeg ikke svare på. Men så lenge midlene ikke ble rørt og det var flere som kjente til at kontoen eksisterte, synes jeg det er ufint å operere med mistanken om at tidligere ansatte skulle ha noen hensikter her.

– Alt kan ikke dysses ned

2013 ble et år med mange oppsigelser. Først avsluttet NK arbeidsforholdet med daværende generalsekretær Cathrine Schumann og økonomisjef Tony Nguyen. Erland Dalen avsluttet sitt arbeidsforhold hos NK 1.juni. For Dalens del medførte dette å undertegne en avtale hvor man var enig om at man ikke skulle ytre seg om hverandre. Det har vært problematisk i ettertid, medgir Dalen.

– Jeg arbeider i det norske kormiljøet og får hele tiden spørsmål om hvorfor jeg ikke lenger er i organisasjonen. Jeg har vært lojal mot forbundet av hensyn til de ansatte som fremdeles er der. Men når det kommer en rapport med en del uriktige påstander, synes jeg ikke jeg kan holde min del av avtalen lenger, sier han.

– Hvorfor ble du oppsagt?

– Selv mener jeg det handler om at jeg begynte å stille spørsmål. Jeg varslet om at jeg mente tidligere styreleder (Hådi, red. anm) overkjørte resten av styret i en del saker, at daglig leder Rune Bergmann ble innsatt på en ugrei måte, og at Cathrine Schumann ble avsatt tilsvarende ugreit, slik også Hanken ble behandlet i sin tid. Og jeg reagerte på at det ble tatt beslutninger som overkjørte de ansattes musikkfaglige kompetanse. Jeg sa fra fordi jeg var bekymret for forbundet.

– Begrunnelsen jeg fikk var at jeg skapte for mye uro i forbundet. Det ble fremsatt vage, men alvorlige beskyldninger, av slik art at man skal varsles om dem før de får konsekvenser. Det var ingen skriftlige, kun muntlige, beskyldninger og ikke noe tillitsmannsapparat ble koblet inn. Tidligere generalsekretær (Schumann, red. anm) hadde ikke mottatt verken noen skriftlige eller muntlig anmerkninger i forbindelse med min jobb. Jeg fikk heller ikke være med på innflytting i nye lokaler men ble mer eller mindre over natten fratatt min arbeidsplass på alle måter. Jeg gikk til advokat, og beskyldningene ble trukket tilbake, men da hadde det gått så langt at jeg ikke orket å jobbe i forbundet mer. I ettertid ser jeg at jeg kanskje burde gått til sak for å få kortene på bordet, men jeg undertegnet altså en avtale med det forrige styret om at vi ikke skulle omtale hverandre. Den har jeg holdt. Men nå mener jeg det har kommet for en dag at et demokratisk forbund ikke kan drives med det som strategi at alt skal dysses ned.

– Hva tenker du om at det nye styret har valgt å utsette oppgaven med å gjøre en ekstern granskning av forholdene?

– Jeg er opptatt av at NK skal gå videre. Jeg vil deres beste. Men jeg tror at man, dersom man skal få lagt ting bak seg, bør få alt på bordet. De aller fleste korsangere lever sitt eget liv uvitende om konfliktene i forbundet, og det bør de få lov til. Men det er ikke ok å bli omtalt på en slik måte, når spørsmålene om hvordan det egentlig var blir hengende i luften. Slik har kulturen vært i forbundet. Jeg håper at det nå kommer nye, friske koster til, som rydder opp. Jeg hadde nok trodd og håpet på at både forrige og nåværende styre kanskje ville rette en liten beklagelse til oss som er blitt rammet.

– Dokumentasjonen finnes

Også andre har reagert på Kontrollkomiteens rapport. Tidligere styreleder Per Viset har sendt et brev til Landsmøtet som blant annet trekker frem følgende punkt i rapporten om forbundets arbeid i Sør-Afrika: ”KK har fått tilbakemelding fra tidligere generalsekretær Cathrine Schumann at det ikke finnes noen dokumentasjon i NKs arkiver, verken over kostnader eller notater, rapporter og lignende. Det eneste flere tillitsvalgte har sagt, er at det ble brukt svært mye ”NK-penger”, uten at noen tillitsvalgte noen gang fikk kjennskap til de virkelige kostnadene”.

I brevet skriver Viset at dokumentasjon «på prosjektet og kostnader finst både i UD, NORAD, SiU (Senter for internasjonalisering av utdanning), hos rekneskapsfirmaet Ernst&Young, Universitetet i Port Elizabeth, den Norske Ambassaden i Sør Afrika, og i NK sitt eige arkiv».

Leder av Kontrollkomiteen, Harold Jenssen, ønsker ikke å kommentere rapporten før Landsmøtet i Bergen 26-27 september. Tidligere daglig leder Rune Bergmann ønsker ikke å kommentere saken på grunn av taushetsplikt. Det har ikke lyktes Ballade å komme i kontakt med tidligere styreleder, Svend-Ola Hådi.