Gjennomfører uavhengig granskning

Det nyvalgte styret i Norges Korforbund ber om uavhengig revisjonsbistand.

Norges Korforbund gjennomførte i januar et ekstraordinært landsmøte, etter at tidligere president Svend-Ola Hådi med umiddelbar virkning.

I januar la det sittende sentralstyret fram en som tok for seg forhold helt tilbake til 2009. De anbefalte at et eventuelt nytt styre ville be om en uavhengig granskning av forholdene i forbundet.

På sitt første styremøte, 31. januar, har det nyvalgte sentralstyret valgt å imøtekomme dette ønsket. I en pressemelding meddeler de at de vil innhente uavhengig revisjonsbistand til å gå gjennom både den interne granskingsrapporten og en rapport som ble levert av Norges Korforbunds kontrollkomité.

— Vi har kommet frem til at vi ønsker en uavhengig gjennomgang av rapportene, slik at vi kan få ryddet opp i hva som har skjedd tidligere, samtidig som vi ønsker å se fremover. For å få en ny start må vi rydde opp i økonomien og bygge en solid organisasjonsstruktur basert på åpenhet. Det er en forutsetning for å gjøre en best mulig jobb for medlemmene våre, sier styreleder Inger-Johanne Molven i en pressemelding.

Hun understreker at de også imøteser en åpen dialog med Norsk musikkråd og at all etterspurt dokumentasjon er blitt oversendt.

Resultatet av dette granskingsarbeidet vil bli fremlagt og behandlet på det ordinære landsmøtet i september.