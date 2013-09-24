Svend-Ola Hådi trekker seg fra NK

Hådi har vært president i Norges Korforbund de siste syv årene, men valgte å trekke seg fra vervet under helgas ledersamling.

Det er Norges Korforbund som meddeler at Svend-Ola Hådi trakk seg fra vervet på helgas ledersamling i Norges Korforbund.

Årsaken er uenighet mellom ham og det sittende styret om retningen organisasjonen skal ta fremover.

Hådi gikk ut av forbundet med umiddelbar virkning. Visepresident Liv Oda Dale vil fungere som president for forbundet frem til neste landsmøte i 2014.

Norges Korforbund takker Svend-Ola Hådi for innsatsen han har gjort for forbundet gjennom mange år, og skriver i sin pressemelding at hans kapasitet og kompetanse har vært av stor betydning for forbundet og forbundets utvikling over lang tid.

Svend-Ola Hådi har sittet som president i Norges Korforbund i 7 år. Hans seneste uttalelse som president var nettopp i helgen, da han snakket om korforbundets forventninger til en borgerlig regjering.

Hådi har så langt ikke vært tilgjengelig for noen kommentar i saken.