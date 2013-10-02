Advarer mot kvikk fix

– Vi trenger profesjonelle kor i Norge, men det må utredes av en komité med folk som har et annet blikk på denne saken enn ”what’s in it for me”, mener Rune Bergmann.

Rune Bergmann skvatt litt da han så at Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) i begynnelsen av september kunngjorde at de som det nye norske proff-koret

— Den ryddige måten å lage et nytt norsk proff-kor på er å stifte et kor, søke etter sangere og kunstnerisk leder, ha audition – og så starte koret, sier Norges Korforbunds daglige leder.

— Men det viktigste er at det skjer noe – at denne saken snart faller til ro, legger han til.

Må definere ”proff-kor”

Bergmann er spent på om ei ny regjering vil klare å skape den roen, men advarer mot et kvikk fix i denne saken.

— Det må bli satt ned en komité bestående av folk som tenker lenger enn seg sjøl. En komité bestående av politikere og fagfolk med tyngde, som også kan se på hvordan dette er løst i andre land. Og det må være folk utafor kormiljøet som sitter i denne komiteen. Folk som har et annet blikk på dette enn ”what’s in it for me”.

— Men dette har da vært utreda og diskutert i årevis nå …

— Ja, men vi må vite mer om hva vi vil med dette. Skal det være knytta til en institusjon, som for eksempel NRK, eller skal det være uavhengig? Det er rart at Kor-Norge har krangla i årevis om hva et proff-kor er. Den definisjonen må vi gå ordentlig opp.

Sjøl mener Bergmann at et profesjonelt kor er et ensemble hvor kjernen i koret har et lønnet arbeidsforhold på lik linje med de profesjonelle symfoniorkestrene. Oppgava har en definert arbeidstid og blir ikke utført på fritida.

Trenger spydspisser

— Profesjonalitet har verken med nivået på koret eller med utdanning å gjøre. Er du utdanna musiker, men spiller i et amatørorkester, er du en amatørmusiker. Orkesteret du spiller i kan være på et minst like høyt musikalsk nivå som et profesjonelt orkester, men all den tid musikeren ikke henter lønna si herifra er det et amatørorkester, illustrerer han.

Han synes å erfare at mange sliter med definisjonen. At mange knytter begrepet ”profesjonell” til nivå, og ikke til fast lønn.

Han understreker at dette ikke er noen mistillit mot Solistkoret.

— Korforbundet har engasjert seg for økte bevillinger til både dem og andre på høyt nivå. Det er viktig med spydspisser.

Men å velge ut et kor med begrunnelsen ”dette koret synes vi er proft”, synes han blir rart. Og et politisk valg kan i alle fall ikke foregå på den måten, mener han.

— Vi har seks proffe korps i Norge og enda flere profesjonelle symfoniorkestre. Hvorfor er det ikke mulig å klare det med kor? Vi egentlig burde egentlig hatt 10 til 12 profesjonelle kor i Norge!

Ingen store endringer

I forrige uke sendte Korforbundet ut ei pressemelding om at Svend Ola Hådi som president, og vi lurer på om dette vil endre forbundets arbeid med proff-korsaken. Konstituert president Liv Oda Dale er på ferie, så spørsmålet går til Rune Bergmann.

— Det vil nok ikke bli store endringer nå, verken i denne saken eller i andre saker forbundet jobber med, svarer han.

— Vi har landsmøtevedtak som må følges – uansett president. Men landsmøtet i september neste år blir viktig for veien videre. Det kan bli spennende, fortsetter han.

Det er da kursen videre blir lagt, og for den vil en ny president kunne legge noen viktig føringer for hva som skal bli de store sakene.

Forbundet jobber for alle

I mai sa Arild Stokkan-Grande i Stortingets familie og kulturkomité at det før det satses på proff-kor, og at det er viktig å støtte de semiprofejsonelle.

Ballade synes å ha fanga opp en viss uenighet i Korforbundet rundt hva som skal være deres kjernevirksomhet – litt grasrot versus elite-kor. Og denne diskusjonen har kanskje blitt enda mer aktualisert etter at Solistkoret meldte seg inn. Vi lurer på hvordan Rune Bergmann tenker at dette skal balanseres framover – for eksempel etter neste års landsmøte.

Bergmann understreker at han tar de kritiske røstene på alvor. Han skjønner frykten, men mener dette kanskje blir gjort til en litt for stor sak blant medlemmene.

— Vi har hele spennet i medlemsmassen vår, og mener det ikke er noen motsetninger her. Alle må ha forbilder, og vi må bort fra kampen mellom profesjonell/elite mot ”amatør”, avslutter han.