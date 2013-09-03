Sammen om Solistkoret

Det er stadig ikke noe eget proffkor i Norge. Nå har MFO og NTO samlet seg om å støtte Det Norske Solistkor.

Det er gått over seriøse tankene om et norsk proff-kor ble lansert. En rekke utredninger er tilbakelagt, flere vokalensembler har idag ensemblestøtte, noen over statsbudsjettet. Men fremdeles er Den Norske Opera & Balletts kor det eneste profesjonelle av sitt slag i Norge, og dette er i hovedsak bundet til Operaens virksomhet.

Les også:

I 2010 foreslo Kulturrådet en modell hvor større, regionale institusjoner skulle få ansvar for å bygge opp kormiljøer i institusjonene. Dette ble ikke fulgt opp av politikerne slik man hadde håpet på.

I 2012 uttrykte Norges Korforbund , hvor det rett nok var en økning på 3,7 millioner til feltet, men ikke konkret til proff-kor.

I mai sa Ap-politiker Arild Stokkan-Grande til Ballade at man før man kan se videre på noe proffkor.

Delte oppfatninger

En av årsakene til at utviklingen tar tid, er at kormiljøet selv ikke har uttalt seg samlet om noen felles metode.

Det er en av grunnene til at Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Teater- og Orkesterforening nå har gått sammen om et nytt initiativ i saken, forklarer Trond Okkelmo i NTO. Før sommeren sendte organisasjonene en henvendelse til departementet.

— Statsbudsjettet for 2013 våget ikke å gå skikkelig inn i materien, så vi ønsket å nå Kulturdepartementet foran utarbeidelsen av statsbudsjettet for 2014. sier Okkelmo.

NTO har lenge pekt på at Det Norske Solistkor burde få ressurser til å drive profesjonelt, og er glade for at MFO også går inn for å støtte Solistkorets egen opptrappingsplan.

— Vi har sammen innsett at det må satses på ett profesjonelt kor, rett og slett for å få testet ut hvor langt korsang kan nå kvalitativt i Norge. Sprer man midlene på for mange aktører, oppnår man ikke den høyeste kunstneriske kvalitet. På tross av en viss vekst er utviklingen av profesjonelle kor et stebarn i kulturløftet. Vi trenger et fokus på kvaliteten nå, og på det aller beste, som vi mener er Solistkoret.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Ballade på Twitter

Vil utnytte ressursene

Han tror at en satsning på Solistkoret vil få nasjonal betydning.

— Visjonen er jo at sangerne i koret skal være honorert, slik at flere samarbeidspartnere vil ha råd til å arbeide med dem. Om den samme konserten kan gjentas på flere arenaer og steder i Norge, er det en bedre utnytting av ressursene, sier han.

Flere av institusjonene som Kulturrådet i sin tid ville gi koransvar er medlemmer av NTO. Dette er institusjonen som nok gjerne skulle sett vokalfeltet styrket i sin region.

— Står institusjonene i NTO samlet bak uttalelsen?

— At det skal satses på Solistkoret er et spørsmål som har vært til behandling i Norsk Orkesterlederforum (NOLF), og det er enighet om uttalelsen. Det betyr selvsagt ikke at andre kormiljøer skal avspises, men vi snakker ikke om mye penger for at Solistkoret skal nå nye høyder kvalitativt og kvantitativt, svarer Okkelmo, som håper at kulturministeren vil legge vekt på enigheten mellom MFO og NTO.

Han mener heller ikke at utspillet er timet feil, i det et neste Kulturløft varsler en styrking av det lokale kulturlivet, frivillighet og den kulturelle grunnmuren.

— Dersom dette ikke skjer nå når 600 millioner skal fordeles for å nå opp til 1 prosenten i Kulturløftet, når skal det da skje? Kulturløftet 3 er jo veldig opptatt av grunnmuren i kulturen. Det Norske Solistkor er en solid grunnmur for profesjonell korsang i Norge. Grunnmurer er ikke bare noe som finnes i lokale miljøer, men også nasjonale grunnmurer trengs.