Skuffet over statsbudsjettet

08.10.2012
Maren Ørstavik

– Ikke bra nok, sier Korforbundet.

Økningen på 3,7 millioner kroner på statsbudsjettet til korvirksomhet er ikke nok, mener Norges Korforbund.

– Dette er skuffende for vokalfeltet, selv om Norges Korforbund ser på forslaget til statsbudsjett som et lite steg i riktig retning for korsatsingen i Norge, sier Svend-Ola Hådi, president i Korforbundet, i en pressemelding.

– Aktivitetsmidlene økes noe, men ikke på langt nær nok, profesjonaliseringsmidlene videreføres, men uten at det er et satsingsområde (…), fortsetter han.

Fyller ikke behovene

Ennå skal nemlig Det norske solistkor, Kor Vest, Nordic Voices, Trondheim Voices og Vokal Nord få driftstøtte over statsbudsjettet. Men profesjonaliseringsstøtten blir borte, og selv om beløpene fra 2012 skal videreføres, og til og med styrkes med én ytterligere million, vil det ifølge Hådi ikke fylle behovene for videre profesjonalisering.

– Disse fem korene er nå inne på Statsbudsjettet og trenger ikke søke individuelt, men profesjonaliseringsstøtten er tatt bort. Det betyr at summen de mottar er altfor lav i forhold til reelle behov for å videreføre profesjonaliseringen, sier Hådi.

– Med tanke på den innsatsen som er lagt inn i profesjonaliseringen av kor i Norge, så er én million ikke nok, legger han til.

Må gjøre noe

Korforbundet synes heller ikke dirigentsatsingen er god nok. Hådi betegner de 200 000 som er forslått til et dirigentutviklingsprosjekt som «en ørliten start».

– Dirigentutdanning er i utgangspunktet ikke en oppgave for Norges Korforbund, men vi må gjøre noe når vi ser at det utdannes altfor få dirigenter ved Norges musikkhøgskole, sier Hådi.

– Det er gledelig at regjeringen har merket seg vårt engasjement for dirigentutviklingen i Norge, selv om vi selvfølgelig skulle ønsket at oppmerksomheten også hadde ført til mer økonomisk støtte, heter det i pressemeldingen.

