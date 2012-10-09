Hodebry for Oslobyråd

De tre knutepunktfestivalene i Oslo får til sammen en million mer i støtte fra staten til neste år.

– Dette er en utfordring for oss, sier Oslos kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) til Dagsavisen.

Knutepunktstatusen innebærer et spleiselag mellom stat og kommune, der hver av partene står for henholdsvis 60 prosent og 40 prosent av støtten.

Når Mela, Ultima og Øya får en million ekstra fra staten innebærer dette en økning på 660.000 kroner for Oslo kommune.

– Vi har lagt frem vårt budsjettforslag for 2013. Når staten kommer med dette må vi omprioritere. Det gjør det vanskelig for oss. Særlig når vi ikke får vite om det på forhånd, sier Bjercke til Dagsavisen.