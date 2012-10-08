Kunstmusikk

Opera-lykke i Bergen

Publisert
08.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

– Fornuftig, sier operasjef Mary Miller om millionøkning til BNO.

Med økning fra 16 til 19 millioner på statsbudsjettet for Bergen nasjonale opera, BNO, en økning på nesten 20 prosent, er det opera-lykke å spore i Bergen.

– Alle i organisasjonen har jobbet veldig hardt for å få Bergen nasjonale opera på rett spor. Dette vil utgjøre en stor forskjell. Jeg er veldig stolt over jobben som er gjort, sier Mary Miller, operasjef i Bergen nasjonale opera til Bergens Tidende.

Blant de 3 ekstra millionene, er 700 000 bevilget til 200-årsmarkering av Grunnloven i 2014. BNO planlegger å sette opp Beethovens eneste opera, frigjøringsoperaen «Fidelio», som en inngang til jubileumsåret.

– En fornuftig måte å fordele penger på, sier Miller.

