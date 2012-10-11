Snøhettaopera

Tegnerne av operahusets lokaler blir åsted for operakonsert.

Det var Snøhetta som tegnet operaen, men på fredag byttes rollene når det presenteres opera i kontorlokalene til det anerkjente arkitektkontoret. Det er konsertkonseptet Havresekken som står bak.

Havresekken ønsker å presentere musikk i uvante konsertomgivelser. Under konsertene får publikum selv velge hvilke artister de ønsker å donere inngangspengene sine til. Mot slutten av arrangementet fordeler publikum hver sin sleiv med havregryn til de artistene de likte best. Ut fra fordelingen blir så honoraret til artistene beregnet.

– Vi har arrangert konserter i alle mulige sjangre, men aldri presentert opera. Når det ble klart at vi fikk avholde Havresekken på Snøhetta, var alle enige om at det var en ypperlig anledning til å vise frem framtidas operastjerner, sier Sigrun Tara Øverland, leder av Havresekken.

Arrangementet starter kl. 19.00, og har 18-års aldersgrense.