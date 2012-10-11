Kunstmusikk

Snøhettaopera

Publisert
11.10.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Tegnerne av operahusets lokaler blir åsted for operakonsert.

Det var Snøhetta som tegnet operaen, men på fredag byttes rollene når det presenteres opera i kontorlokalene til det anerkjente arkitektkontoret. Det er konsertkonseptet Havresekken som står bak.

Havresekken ønsker å presentere musikk i uvante konsertomgivelser. Under konsertene får publikum selv velge hvilke artister de ønsker å donere inngangspengene sine til. Mot slutten av arrangementet fordeler publikum hver sin sleiv med havregryn til de artistene de likte best. Ut fra fordelingen blir så honoraret til artistene beregnet.

– Vi har arrangert konserter i alle mulige sjangre, men aldri presentert opera. Når det ble klart at vi fikk avholde Havresekken på Snøhetta, var alle enige om at det var en ypperlig anledning til å vise frem framtidas operastjerner, sier Sigrun Tara Øverland, leder av Havresekken.

Arrangementet starter kl. 19.00, og har 18-års aldersgrense.

