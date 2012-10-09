SSO-film nominert til pris

Stavanger symfoniorkesters reklamefilm «Seven Vibes» er nominert til UK Music Video Awards i kategorien «Best Music Ad – TV or online».

I kategorien konkurrerer filmen med reklamefilmer fra The Killers, Pink Floyd, Olly Murs, Kasabian og Soulwax.

Gaute Aadnesen, kommunikasjonssjef i Stavanger symfoniorkester, jubler:

– At et orkester fra Stavanger skal bli nominert til en av Englands mest prestisjefulle musikkvideopris, og at vi er nominert i samme kategori som The Killers og Pink Floyd er selvfølgelig veldig kjekt – og litt sprøtt. Men det viser at kvalitet alltid selger, så vi er kjempestolte, sier han i en pressemelding.

Filmen er regissert av Christian Holm-Glad, som blant annet har hatt regien på musikkvideore fra Kaada, Madcon og Calvin Harris, samt tv-produksjoner som Påpp & Råkk, Folkeopplysningen og I kveld med Ylvis.

UK Music Awards blir holdt i London torsdag 8. november.

