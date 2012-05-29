Orkester i medvind

Nytt hjem, ny akustikk, og forhåpentligvis også mye nytt publikum. Stavanger Symfoniorkester (SSO) gleder seg over gode tider.

Det er kun dager siden SSO innviet den flunkende nye orkestersalen i Stavangers nye konserthus, som åpner offisielt 15. september.

– En magisk opplevelse, ifølge SSO fiolinist Bjarte Mo. Det er med en viss andakt han og SSO-direktør Trude Marit Risnes tar Ballade med inn i Fartein Valen-salen.

Fartein Valen er spesialdesignet for akustisk bruk, og himlingen er bevegelig slik at den skal kunne tilpasses musikken som fremføres. Bakerst på scenen ruver orgelet, og totalt er det plass til cirka 1500 publikummere.

– Det er en ny verden. Det er ydmykende og utfordrende at det satses på denne måten. Nå har vi ingenting å skylde på, smiler Mo.

– Forventningene til salen har vært høye – var det med en viss lettelse at prøvene var så vellykket?

– Vi var ikke i tvil om at det skulle bli bra, sier Mo, og forklarer at det var varmen i lyden som var usikkerhetsmomentet. Men salen er varm, konstaterer han, både i lyd og lys.

– Et nytt orkester

Prøvene på mandag var første test, utover sommeren følger flere. Den første publikumsprøven får SSO sine hoved- og klassikerserieabonnenter oppleve 31. mai.

Ifølge Risnes gir den nye salen nytt liv til orkesteret, som nå kan jobbe med musikalske nyanser på en helt annen måte.

– Kuppelhallen var dynamisk mer begrenset. De virkelige pianissimoene kunne ikke tas ut, og strykerne vendte seg til å spille sterkere. Vi kan jobbe på et annet nivå nå, dette vil heve kvaliteten, konstaterer en tydelig fornøyd orkesterdirektør.

Hun presiserer at SSO skal gjøre mer enn å bare teste i sommer. De har flere konserter å se fram til, der i blant Musikkfest og Statoils årlige utekonsert i Bjergstedparken. I tillegg skal administrasjonen, som i dag sitter spredt, samles i nye lokaler i konserthuset. Orkesteret følger etter i september. At SSO som følge av flyttingen må betale dobbel husleie har aldri vært noen overraskelse ifølge Risnes, som bekrefter at SSO i vinter signerte ny leieavtale med konserthuset.

Viktig å ta vare på utøverne

Risnes forklarer at de nye fasilitetene betyr bedre øvingsrom, og ikke minst bedre tilrettelegging for gruppeøving med bl.a. et fiolinrom på 70m2. I tillegg kan orkesteret benytte seg av trimrom og badstue, noe som ikke har gått ubemerket hen i lokalpressen.

– Jeg skjønner at det for noen kan virke som luksus, men det er viktig at musikere er opptatt av det fysiske og jobber preventivt i forhold til skade. I Norge er ikke det helt stuerent så snart man beveger seg utenfor idrettens sfære, men det å spille er også fysisk. Man bruker bestemte muskler. Her har vi topp utøvere, dedikerte musikere. Olympiatoppen er bevisste, hvorfor skal ikke vi også være det?, spør Risnes.

Hun legger til at badstue aldri var et krav fra SSO.

– Men det er min jobb å tilrettelegge for at musikerne presterer best mulig.

Les også:

Spiller der folk er

SSO har siden 2010 jobbet bevisst for å nå nye publikum gjennom å spille der folk ferdes. De var nylig på øyhopping i Ryfylket hvor de spilte på både bedehus og slakteri, og orkesteret har de siste månedene gjort seg bemerket gjennom sitt nye SSO Underground prosjekt hvor orkestermedlemmer dukker uventet opp hjemme hos folk eller andre steder og spiller konsert.

– Hvorfor ikke møte folk der folk er?, sier Mo, som er initiativtakeren bak SSO Underground. Målet er musikalsk mersmak.

– Vi vil gi folk magiske øyeblikk som de lengter etter å få igjen, forklarer han, og legger til at responsen har vært overveldende. SSO Underground kan ikke bookes, men likevel er det mange som tar kontakt i ønske om å bestille opptredener.

– Høster dere fremtidig publikum på denne måten, eller lar folk seg hovedsakelig forføre av konseptet?

– Vi får jo knyttet det at vi er et innovativt orkester til identiteten vår. Vi har høy dekning på konsertene, så det må være noe vi har lykkes med, sier Risnes.

Hun viser til tall som forteller at SSO har hatt en publikumsøkning de to siste årene: 19% i 2010, 15% i 2011. Abonnementsalget har økt med 10%. I tillegg kan hun fortelle at SSO nylig fikk en 11-år gammel abonnent, helt i tråd med orkesteret sitt ønske om å nå ut til flere barn og unge. I orkestersalen i konserthuset er planen å lage et miljø på tredje galleri for et yngre publikum.

– De yngre er opptatt av det sosiale elementet når de går på konsert, og vi skal kjøre gunstige priser, sier Risnes og forteller at unge og studenter vil kunne sikre seg plass på galleriet til 50 kroner.

Les også:

Sammenslåing med konserthus ikke et tema

Parallelt med orkesteret sin innflytting går den politiske diskusjonen om en potensiell sammenslåing av konserthuset og SSO. Dette for å unngå leieforholdet, som igjen vil spare konserthuset for 50 millioner kroner i momsutgifter. Problemstillingen er foreløpig ikke noe Risnes forholder seg til.

– Det er ikke et tema. Vi har ikke fått en formell henvendelse, og det har ikke vært styrebehandlet. I første omgang må det foretas en utredning, og vi håper vi kan være med å bidra inn i det.

Lykkelige, men ikke late

Både Mo og Risnes er skjønt enige om at alle pilene for SSO i disse dager peker oppover. I tillegg til nye lokaler, får de i 2013 også ny sjefsdirigent i form av 27-år-gamle Christian Vásquez.

Lene seg på lykkerusen skal de derimot ikke.

– Det er stort det som skjer, man må klype seg i armen. Men det er farlig å tenke at huset betyr at ting går av seg selv. Vi skal jobbe hardt videre. Hardt og sammen, sier Risnes.