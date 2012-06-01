Åpning for alle, med alle

Litt over to uker etter at Stavanger nye konserthus slapp åpningsprogrammet sitt, er direktør Per-Harald Nilsson fornøyd med responsen fra publikum.

— Vi har fått mye positiv tilbakemelding, forteller Nilsson, og legger til at foruten de 750 inviterte gjestene, ble resten av billettene til åpningskonserten 15. september revet bort så fort de ble lagt ut for salg.

Publikum er tydeligvis spente på å høre pianist Hélène Grimaud, LidoLido og urframføringer av komponist Kyrre Sassebo Haaland og Kaizers Orchestras Janove Ottesen, i den flunkende nye orkestersalen Fartein Valen.

— Og kanskje kommer kongen?

— Kronprinsen kommer, det ble nettopp bekreftet. Han er Stavanger Symfoniorkester sin beskytter, så det passer godt, smiler Nilsson.

— Bjergstedvisjonen i praksis

Åpningen av milliardbygningen på kaien i Stavanger skal feires ti dager til ende under banneret Husvarming. Nilsson forklarer at det utover åpningskonserten varierer hvor mange billetter som er solgt til de ulike arrangementene. Han understreker at det fortsatt er en stund igjen til åpningen, og at flere av arrangementene også er gratis.

Hele kulturlivet i regionen er involvert og hver dag er bygget rundt ulike tema, fra dans og jazz, til opera, barn- og familie. Korps, storband og kor skal opptre, Stavanger Symfoniorkester framfører Tryllefløyten av Mozart til animerte 3D kulisser, og Stavangerbarn fra hele verden deltar i oppføringen av det flerkulturelle prosjektet Fargespill. Det blir lydinstallasjoner og kombinert opptreden/plateslipp fra henholdsvis jazzbandet Cirrus og strykeensemblet EnB1, begge med forankring i Stavanger.

Og mye, mye mer.

— Dette er Bjergstedvisjonen i praksis. Programmet er lokalt forankret og det er regionens eget musikkliv som tar i bruk huset, forklarer Nilsson.

Samarbeider med Kapittel

Konserthuset jobber også tett med Kapittel-festivalen som foregår i Stavanger samtidig med åpningsuken, og enkelte av litteraturfestivalens arrangementene skal legges til Bjergsted. Så er det også en forfatter som skal holde åpningskonserten i tøylene; Tore Renberg er nøye utvalgt konferansier, ifølge Nilsson.

— Han har sine røtter her, han er Stavangerkunstner og han jobber over flere sjangere. Det ønsker vi at konserthuset også skal gjøre, sier konserthusdirektøren.

Lokalt og internasjonalt samarbeid

I tillegg til nevnte Grimaud, gjester internasjonale stjerner som jazzvokalisten Cassandra Wilson, multiinstrumentalisten Richard Bona, Iceland Dance Company (IDC) og danser/koreograf Jo Strømgren Stavanger under husvarmingen. Nilsson understreker at alle bortsett fra Wilson, som kommer på sitt første Stavangerbesøk, samarbeider med lokale krefter under oppholdet.

Grimaud spiller med Stavanger Symfoniorkester, Bona skal jobbe sammen med Bjergsted Jazzensemble, IDC arrangerer workshops, og Strømgren inviterer til kunstnersamtaler med publikum.

Konserthuset har også samarbeidet med Great Moments, Numusic og Metropolis som sørger for at konserthuset fylles med pop, rock og klubbstemning lørdag 22. september. Honningbarna, Overthrow og Mew er hentet inn for anledningen, mens blant annet Diskjokke og Ost & Kjex skal sørge for clubbing i Loungen til sent på natt.

— Da blir det fest, så får vi se om konserthuset tåler det, ler Nilsson.

Han forklarer at åpningsprogrammet har vært en lang prosess, og at hans oppgave siden han begynte som direktør i februar først og fremst har vært å strukturere og legge det fram.

Mobiliserer publikum

Nilsson, som også er kunstnerisk ansvarlig i konserthuset, bedyrer at programmet er noe han står inne for selv om han har kommet inn sent i prosessen. Han synes det er helt riktig å invitere inn kulturlivet slik det har blitt gjort, også med tanke på å mobilisere et stort og variert publikum i fortsettelsen.

— Det er et konserthus for alle, og skal brukes av mange forskjellige miljøer. Samtidig skal det være høyt kvalitetsnivå.

Tiden etter åpningsuken vil følge i samme fotspor, forklarer Nilsson, med en blanding av lokalt musikkliv og internasjonale stjerner. Høsten 2012 består i stor grad av blokker med forestillinger i form av Modsmusikalen Revansj! og Teaterkonsert Mozart, mens vårprogrammet vil inneholde flere enkeltkonserter, uten at Nilsson ønsker å gå nærmere i detalj. Han kan derimot fortelle at det har kommet flere henvendelser om å få spille i de nye salene.

— Huset i seg selv har fått interesse. Da er det økonomi og publikumstall som begrenser hva en kan ta inn, sier han.

Banker i bordet

Men før det røde båndet klippes skal konserthusadministrasjonen selv flytte inn i konserthuset, det skal testes om rockekonsert og symfoniske toner kan spilles side om side uten at lyd lekker mellom salene Zetlitz og Fartein Valen, og ikke minst, orgelet skal stemmes.

Og selv om det kun er tre og en halv måned igjen til åpning og bitene begynner å falle på plass, ser Nilsson ingen grunn til å ta det med ro.

— Vi må krysse fingre og banke i bordet, det er mye nytt!