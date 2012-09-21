Spellemann til Stavanger

Vil være i byen i ti år.

Når neste Spellemannpris går av stabelen 23. mars 2013 er det den første av ti som er planlagt å være i oljebyen. I utgangspunktet er det gjort avtaler for tre år, med ytterligere opsjon på tre, med den hensikt å forlenge ytterligere.

Det er Stavanger Konserthus, som åpnet for én uke siden, som skal huse arrangementet. Stavanger kommune, konserthuset og AS Spellemann har ifølge NRK planlagt flere arrangementer i byen og lanserer Spellemannfestivalen i uken opp mot utdelingen.

– Etter å ha vært på den storslagne åpningen av Stavanger konserthus lørdag, og opplevd det entusiastiske publikumet på nært hold, er vi sikre på at vi har gjort et godt valg når Spellemann nå skal arrangeres i Stavanger de neste tre år, sier IFPI-direktør og Spellemann-styreleder Marte Thorsby til NRK.

Nye Stavanger Konserthus har en samlet kapasitet på 2500 publikummere.