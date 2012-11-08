Bransjen

Spellemann uten kjønnskategorier

Publisert
08.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Fjerner kategoriene mannlig og kvinnelig artist.

Styret i Spellemann har valgt å fjerne kategoriene mannlig og kvinnelig artist.

– Hovedgrunnen til at vi går bort fra disse kategoriene er at vi ønsker å rendyrke sjangerkategoriene. Det medfører at alle utgivelser i en sjanger nå konkurrerer i samme kategori, uavhengig av om utgivelsen er av en gruppe eller av en soloartist. De som tidligere meldte seg på i kategorien mannlig eller kvinnelig artist må nå melde seg på i den sjangeren de musikalsk hører hjemme. Slik rendyrker vi at Spellemann er en konkurranse i kvalitet og uttrykk, sier styreleder i Spellemann, Marte Thorsby, i en pressemelding.

Gledens dag for likestillingen

Under Spellemannsprisen 2007 uttrykte Susanne Sundfør misnøye over at menn og kvinner ble vurdert hver for seg. «Jeg er først og fremst artist – og ikke først og fremst kvinne,» uttalte Sundfør da hun mottok prisen for beste kvinnelige artist. I 2010 trakk hun seg fra Spellemann-kategorien «årets kvinnelig artist».

– Dette er en gledens dag for likestillingen, sier hun i en kort kommentar til Dagbladet i dag.

Spellemann 2012 finner sted i Stavanger Konserthus lørdag 23. mars 2013.

