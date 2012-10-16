Kunstmusikk

SSO opp 25 %

16.10.2012
Carl Kristian Johansen

Mange nye abonnenter etter nytt konserthus.

Det er solgt 1689 abonnementer totalt for Stavanger Symfoniorkester (SSO) i første sesong i det nye konserthuset i Stavanger.

Hovedserien har en økning på 19 % til 853, mens klassikerserien har en økning på 32 % til 836. Det er 337 flere abonnenter enn fjorårets sesong, heter det i en pressemelding.

Direktør Trude Marit Risnes i SSO uttaler at økningen skyldes nyhetsverdien med nytt hus, men systematisk jobbing over tid.

— Vi har bevisst drevet med mye utadrettet virksomhet og spilt konserter på ”bortebane”. Samtidig har vi latt publikum bli bedre kjent med orkesteret og våre musikere, og vi har satset mye på å nå nye målgrupper, sier Risnes.

SSO fikk pris som Arets Markedsfører2011 av Markedsføringsforeningen i Rogaland i september.

GenreKunstmusikk

