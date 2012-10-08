Politikk & debatt

Stor økning til kulturbygg

08.10.2012
Carl Kristian Johansen

27 millioner ekstra til nasjonale kulturbygg i 2013.

Bevilgningsforslaget i statsbudsjettet for 2013 er på 195,5 millioner kroner til nasjonale kulturbygg. Det er en økning på 27 millioner kroner.

Kilden Teater- og Konserthus får 64 millioner kroner, Stavanger konserthus 39 millioner kroner og Kulturkvartalet i Bodø, der Stormen Teater – og Konserthus skal være, får 35 millioner kroner. Kulturkvartalet åpner i november 2014.

Notodden Bok- & Blueshus ligger inne i ordningen med fire millioner kroner.

