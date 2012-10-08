Bransjen

Innvilger mer til arrangører og festivaler

08.10.2012
Embret Rognerød

Får tilsammen 73 millioner kroner på neste års statsbudsjett.

Regjeringen følger opp den varslede på festivaler og arrangører. I 2013 økes festivalstøtten med 3 millioner kroner. Totalt blir den på 46,5 millioner, og festivalene har hatt en økning på hele 80 prosent siden 2005.

Arrangørstøtten fordeles til konserter, scener og regionale kulturhus, og øker med 5 millioner til 26,7 millioner.

Støtter rundt 100 festivaler

– Det er mye bra som skjer, og vi vil styrke det gode arbeidet over hele landet. Omtrent 100 festivaler får støtte på ulike måter. Vi vil legge grunnlag for samarbeid med andre institusjoner lokalt, sier kulturminister Hadia Tajik til Dagbladet.

Kulturministeren understreker at økningen ikke kommer på grunn av festivalkonkurser den siste tiden.

– Det er ikke et mål at alle skal klare seg, men det er viktig å sikre kompetansen og forutsigbarheten, sier Tajik.

