– Artistene budsjettapere

GramArt, med 4000 medlemmer i ryggen, mener artistene er forbigått.

GramArt stiller seg positiv til at Kulturløftet fortsetter, men er skuffet fordi artistene ikke får økning på neste års kulturbudsjett gjennom Musikerordningen under Norsk kulturråd.

Artistorganisasjonen merker seg at en stor del økningen i budsjettet gjelder institusjonene, og at også får økt støtte.

— Artistene er blant de som tjener dårligst i næringskjeden og det er synd at en så viktig aktør som artistene blir budsjettapere i år, sier daglig leder i GramArt Elin Aamodt, i en pressemelding.

Aamodt mener videre at en økning i Musikerordningen hadde kommet svært mange artister, og publikum, til gode.

— Det er flott at festivalene og arrangørene får et løft og artistene trenger sterke festivaler og arrangører, men hvorfor gjelder ikke tilsvarende økonomisk løft for artistene, spør Aamodt.