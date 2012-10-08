– Artistene budsjettapere

Publisert
08.10.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

GramArt, med 4000 medlemmer i ryggen, mener artistene er forbigått.

GramArt stiller seg positiv til at Kulturløftet fortsetter, men er skuffet fordi artistene ikke får økning på neste års kulturbudsjett gjennom Musikerordningen under Norsk kulturråd.

Artistorganisasjonen merker seg at en stor del økningen i budsjettet gjelder institusjonene, og at også får økt støtte.

— Artistene er blant de som tjener dårligst i næringskjeden og det er synd at en så viktig aktør som artistene blir budsjettapere i år, sier daglig leder i GramArt Elin Aamodt, i en pressemelding.

Aamodt mener videre at en økning i Musikerordningen hadde kommet svært mange artister, og publikum, til gode.

— Det er flott at festivalene og arrangørene får et løft og artistene trenger sterke festivaler og arrangører, men hvorfor gjelder ikke tilsvarende økonomisk løft for artistene, spør Aamodt.

Politikk

Relaterte saker

Innvilger mer til arrangører og festivaler

Får tilsammen 73 millioner kroner på neste års statsbudsjett.

Hodebry for Oslobyråd

De tre knutepunktfestivalene i Oslo får til sammen en million mer i støtte fra staten til neste år.

Nytt indie-promoselskap

On It skal blant annet jobbe med Primavera i Barcelona.

Konstituert daglig leder i Gramart

Christian Wadahl Uhlen er konstituert som daglig leder i Elin Aamodts permisjonsfravær.

Flere saker

Sonia Loinsworth

Synger livets låt om lidelse

Sonia Loinsworth er oslojenta fra Østensjø som dro ut i verden og tok den med seg hjem igjen. Hun har...

Fargespill Foto: Øvind Toft

Fargespill i Bergen utvider med kontor i Oslo

Distriktskontoret skal ha 2,5 årsverk.

Ida Dyrkorn Heierland

Ida Dyrkorn Heierland ny festivalleiar for Osafestivalen

Heierland tek over stillinga etter Tormod Kleiveland 1. november 2018.