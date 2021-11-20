Hans-Erik Dyvik Husby er død: – Han var en perfekt kombinasjon av autentisk punkrocker, farlig sirkusdirektør, stand-upper og poetisk karakter

Fredag kveld bekreftet familien til Hans-Erik Dyvik Husby at den kjente tidligere Turboneger-vokalisten og Cornelis Vreeswijk-tolkeren er død, 49 år gammel. Her deler Turboneger-biograf Håkon Moslet tanker om musikeren og kunstneren som gjorde et sterkt inntrykk på alle han møtte.

Det var Tvedestrandsposten som først skrev om dødsfallet 19. november, lokalavisa i sørlandsbygda der Dyvik Husby var ungdomsskoleelev på 80-tallet.

Hank von Helvete. Hertugen. Hertis. Hank von Hell. Han hadde mange navn og spilte mange roller på ulike scener gjennom årene. Frontfigurrollen i Turboneger som alter egoet Hank von Helvete var en heftig rolle gjennom 17 år, fra starten av 90-tallet til 2010, da han forlot bandet. Musikeren ble kjent for et enda større publikum utenfor konsertscenene da han spilte Jesus i musikalen «Jesus Christ Superstar» på Det Norske Teatret i 2009, og den nederlandsk-svenske store trubaduren Cornelis Vreeswijk i filmen Cornelis i 2010.

Ballades styreleder, Håkon Moslet, ga ut bok om Turboneger i 2007, TRBNGR – Sagaen om denimfolket. Her deler han sine første tanker etter «Hertis’» bortgang med Ballades lesere:

Dette har vært en trist dag. Hertis lever ikke lenger. Han var en fyr man ble glad i, enten man møtte han på tomannshånd eller var en blant tusener foran scenen der Hertis briljerte med dialekter, drøyhet, selvironi, gi faen-holdning og leder av allsangen. Livet var ofte tøft for Hans-Erik, men på scenen kunne han utstråle total kontroll over situasjonen. Han var født til å stå på scenen. I Oslos rockemiljø på 90-tallet var han ulik alle andre. Han passa liksom ikke helt inn i formatet – han sprengte det. Med rumperaketten, Hank-personaen og sjarm gikk han fra de minste punkebulene i byen til de største festivalscenene i Europa. På sitt beste var han en perfekt kombinasjon av autentisk punkrocker, farlig sirkusdirektør, stand-upper og poetisk karakter. Hank von Helvete – det var hans karisma som gjorde Turbo folkelige og elskelige. Han vil bli savnet.