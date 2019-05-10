Munch og metal

To av tre scener under Tons of Rock blir oppkalt etter kunst av Edvard Munch.

Et av verdens mest berømte malerier ble til på en sti i Ekebergåsen i Oslo. I juni kommer «Skrik» tilbake til Ekeberg som konsertscene på rockefestivalen Tons of Rock.

Tons of Rock arrangeres i juni for første gang på Ekeberg etter å ha flyttet fra Fredriksten festning i Halden. I dag ble det kjent at festivalen har inngått en samarbeidsavtale med Munchmuseet som innebærer at to av tre scener under festivalen blir oppkalt etter kunst av Edvard Munch: scenene Skrik/Scream og Vampyr/Vampire.

Skrik og black metal

– Å få Munchmuseet med på Tons of Rock er vanvittig stort for oss, sier festivalens bookingsjef, Jarle Kvåle, i en pressemelding.

– Vårt utenlandske publikum blir gjerne introdusert for Norge gjennom black metal og kunst. «Skrik» er et av verdens mest berømte bilder, og en av Norges sentrale kunstskatter, og at vi får bruke det visuelt på vår største teltscene er stort for oss.

Også «Vampyr» blir å oppleve på festivalen. Begge verkene kan oppleves på Munchmuseet, som ser muligheter i det nye samarbeidet:

– Vi er glade for samarbeidet med Tons of Rock. Det gir oss muligheten til å nå ut til nye målgrupper slik at flere kan oppleve Edvard Munchs kunst, sier Gitte Skilbred, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved museet.

Rocketuristen inntar hovedstaden

Tons of Rock opplever stor interesse fra tilreisende publikum om å få se og gjøre mer når de kommer tilreisende til festivalen i Oslo. Hovedstaden er av Europas meste interessene byer for folk som opptatt av metal og rock:

– Vi får stadig henvendelser fra publikum som lurer på våre anbefalinger for å oppleve Oslo. Vi er derfor svært glade for at vi nå kan samarbeide med aktører som Munch Museet med sin kompetanse og kan legge til rette for ekstra opplevelser for vårt tilreisende publikum fra på både utlandet og ellers i Norge, sier Kvåle.

Tons of Rock arrangeres på Ekebergsletta i Oslo 27.-29. juni. På programmet står blant andre KISS, Satyricon, Dream Theater, Gluecifer og Slayer – se hele programmet her.