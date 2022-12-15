Tommy Tee komponerer musikken til TV-serie fra drabantby

Tommy Flaten; DJ, rapper og produsent, nå også TV-seriemusikkskaper. – Krevende og gøy!

Dette er første gang den kjente hiphopprodusenten lager musikk til en hel TV-serie.

«Blodsbrødre» beskrives i pressemeldinga fra TV2 som «Snabba Cash» møter

«City of God», med litt «The Wire». I en klassisk historie om vennskap, røtter, identitet og lojalitet, hvor hovedpersonene stilles overfor de store dilemmaene i livet. Politimannen Moaz overføres fra Oslo vest til drabantbyen øst i Oslo, hvor han selv har vokst opp. Der skal han delta i bekjempelsen av den kriminelle gjengen Enemiez.

På sin instagram skriver Tommy Tee at han i denne jobben måtte strekke seg for å uttrykke seg, og at han er ydmyk over oppgaven. Serien er regissert av Ole Endresen («Lilyhammer» mfl).

– Veldig krevende men supergivende og gøy! skriver Tommy til Ballade.no.

Flaten har også laget temamusikk til «Flus». Den er skrevet av Yosef Wolde-Mariam, kjent som rapper i Madcon før sitt gjennombrudd som manusforfatter.

«Blodsbrødre» har premiere på TV2 Play i januar.