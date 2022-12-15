BLODSBRØDRE: Nytt TV drama med musikk av Oslo Øst komponist Tommy Tee.

(Foto: Henrik Sander/TV 2)

Tommy Tee komponerer musikken til TV-serie fra drabantby

15.12.2022
Siri Narverud Moen

Tommy Flaten; DJ, rapper og produsent, nå også TV-seriemusikkskaper. – Krevende og gøy!

Dette er første gang den kjente hiphopprodusenten lager musikk til en hel TV-serie.

«Blodsbrødre» beskrives i pressemeldinga fra TV2 som «Snabba Cash» møter

Tommy «Tee» Flaten. (Foto: Tarjei Krogh)

«City of God», med litt «The Wire». I en klassisk historie om vennskap, røtter, identitet og lojalitet, hvor hovedpersonene stilles overfor de store dilemmaene i livet. Politimannen Moaz overføres fra Oslo vest til drabantbyen øst i Oslo, hvor han selv har vokst opp. Der skal han delta i bekjempelsen av den kriminelle gjengen Enemiez.

På sin instagram skriver Tommy Tee at han i denne jobben måtte strekke seg for å uttrykke seg, og at han er ydmyk over oppgaven. Serien er regissert av Ole Endresen («Lilyhammer» mfl).
– Veldig krevende men supergivende og gøy! skriver Tommy til Ballade.no.

Flaten har også laget temamusikk til «Flus». Den er skrevet av Yosef Wolde-Mariam, kjent som rapper i Madcon før sitt gjennombrudd som manusforfatter.

«Blodsbrødre» har premiere på TV2 Play i januar.

Tommy Tee

Relaterte saker

Tommy Tee, femti år i livet, noenogtretti år i hiphopens tjeneste.

En gudfar krysser sitt trikkespor: Tommy Tee ser framover, framover

300 låter i året, og en hel åsgårdsrei med rapstjerner bidrar med vers og refreng. Tommy Tee slipper ny plate.

Flere saker

Veps i musikkvideoen No.

Ballade video: Ingen tid å miste

Vi løper etter nye musikkvideoer fra MÍO, Jørund Vålandsmyr & Menigheten, Frode Fivel, Veps, Jonas Benyoub, Boblebad, Pil & Bue...

Bilde fra Veslefrikkprisen 2017, da elever fra Sunnylven skule vant

Klart for utdeling av Veslefrikkprisen og Årets U-trykk

Barn og unge over hele landet har komponert musikk i månedsvis. Fredag 10. mai kåres vinneren live i NRKs Store...

Egil Storbekken

Nå kan du foreslå kandidater til Egil Storbekkens musikkpris 2017

Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk.