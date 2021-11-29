Medietilsynet foreslår nye krav til NRK om norsk musikk

Medietilsynet mener NRK bør ha 40prosents-norskkrav i flere kanaler enn i dag.

Krav om 40 prosent norsk musikk bør gjelde flere radiokanaler: NRK har allerede krav til en viss andel (40 prosent) norsk musikk i noen av sine radiokanaler. Medietilsynet mener det er riktig å utvide kravet til å gjelde flere kanaler; NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk.

Det skriver Medietilsynets direktør Mari Velsand i en kronikk på NRK i dag (under fanen Ytring). Medietilsynet mener videre at

«NRK oppfordres også til økt bruk av jazzmusikk og klassisk musikk skrevet av norske komponister. Vi ser at de kommersielle nasjonale radiokanalene har fått mindre norsk musikk når de ikke lenger er allmennkringkastere, og mener at NRK derfor bør ta et enda sterkere ansvar på dette området.

Flere detaljer om hvordan Medietlsynet mener NRK bidrar til mediemangfold – og noen innsigelser de har, blant annet om musikk og kultur, kan leses i dette innlegget.

Medietilsynet understreker i rapporten at NRKs kulturdekning er et viktig bidrag til innholdsmangfoldet, ettersom dette er innhold som de kommersielle aktørene formidler mindre av.