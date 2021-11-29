Medietilsynet foreslår nye krav til NRK om norsk musikk

29.11.2021
Medietilsynet mener NRK bør ha 40prosents-norskkrav i flere kanaler enn i dag.

Krav om 40 prosent norsk musikk bør gjelde flere radiokanaler: NRK har allerede krav til en viss andel (40 prosent) norsk musikk i noen av sine radiokanaler. Medietilsynet mener det er riktig å utvide kravet til å gjelde flere kanaler; NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk.

Det skriver Medietilsynets direktør Mari Velsand i en kronikk på NRK i dag (under fanen Ytring). Medietilsynet mener videre at
«NRK oppfordres også til økt bruk av jazzmusikk og klassisk musikk skrevet av norske komponister. Vi ser at de kommersielle nasjonale radiokanalene har fått mindre norsk musikk når de ikke lenger er allmennkringkastere, og mener at NRK derfor bør ta et enda sterkere ansvar på dette området.

NRK oppfordres også til økt bruk av jazzmusikk og klassisk musikk skrevet av norske komponister. Flere detaljer om hvordan Medietlsynet mener NRK bidrar til mediemangfold – og noen innsigelser de har, blant annet om musikk og kultur, kan leses i dette innlegget.

Medietilsynet understreker i rapporten at NRKs kulturdekning er et viktig bidrag til innholdsmangfoldet, ettersom dette er innhold som de kommersielle aktørene formidler mindre av.

Mats Borch Bugge

Mats Borch Bugge blir NRKs musikksjef

Den tidligere musikksjefen i NRK P3 blir strategisk leder for NRKs samlede musikktilbud.

– Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak, sa medlem i Kringkastingsrådet og tidligere stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap). Hun er også en prisvinnende musiker, og var festspilldirektør for Festspillene i Nord Norge fra 1997 til 2001.

NRKs musikkdekning oppe i Kringkastingsrådet: – Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen var glassklar på sin støtte til innklagerne av NRKs musikkdekning. Saken var et av hovedpunktene på...

Sandra Marja West

Sandra Márjá West ny festivalsjef i Riddu Riddu

West tiltrer stillingen 1. september 2018

Tom Roger Aadland – TOM ROGER AADLAND og KINE NESHEIM: September

Ballade video: September i Firenze

Hils høsten med plateaktuelle Tom Roger Aadland og Kine Nesheim, Hedvig Mollestads Weejuns, Superlynx, Simon Moholt, Maud, Randi Oline, Gunerius,...

ARY er nominert.

Tallrikt slipp til neste års Øyaprogram: Ary, Beharie, Jonas Benyoub, med flere

Neste års festivaler vifter med nyheter i julegavehandletida. Her er siste nytt om kommende Øya.