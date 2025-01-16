Kristine Tjøgersen

Komponist Kristine Tjøgersen har vunnet en rekke priser gjennom karrieren, både her hjemme og ute i verden. Denne prestisjeprisen for komponister innen internasjonal moderne og samtidsmusikk er hun den første fra Norge til å motta. (Foto: Ernst von Siemens Musikstiftung / Rui Camilo)

Kristine Tjøgersen skriver musikkhistorie: Første norske vinner av Ernst von Siemens’ komponistpris

16.01.2025
Guro Kleveland

Kristine Tjøgersen er første nordmann til å vinne komponistpris innen «det internasjonale musikklivets Nobelpris».

Den kalles det internasjonale musikklivets Nobelpris, tyske Ernst von Siemens Musikpreis (Ernst von Siemens Music Prize på engelsk), som skal fremme internasjonal samtidsmusikk.

I tillegg til en hovedpris består musikkprisen av flere underpriser, blant annet den gjeve komponistprisen. Og i dag tidlig fikk Ballade en pressemelding fra stiftelsen bak utmerkelsen om at norske Kristine Tjøgersen er en av tre komponister som har mottatt Ernst von Siemens Composer Prize 2025.

Ingen nordmenn har før vunnet den prestisjetunge prisen. Det fikk Ballade bekreftet fra Ernst von Siemens-stiftelsens presseavdeling.

Det er heller ikke overvettes mange kvinnelige mottakere av prisen på listene Ballade fant på Wikipedia, så Kristine Tjøgersen (født 1982) skriver på flere måter musikkhistorie med denne internasjonale utmerkelsen til komponister.

Den norske komponisten Kristine Tjøgersen i arbeid, september 2024. (Foto: Ernst von Siemens Musikstiftung / Rui Camilo)

Men det er store navn på listene over prisvinnere siden den første ble delt ut i 1974, med Benjamin Britten, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen og Leonard Bernstein fra tidlige år, og Mariss Jansons, Rebecca Saunders, Olga Neuwirth og Unsuk Chin fra de senere år.

De to andre vinnerne av Ernst von Siemens’ komponistpriser 2025 er iransk-kanadiske Ashkan Behzadi og franske Bastien David. Komponistprisene er på 35 000 euro til hver av vinnerne, godt og vel 400 000 norske kroner etter dagens kurs. I tillegg er musikkproduksjoner del av gevinsten, opplyser prisarrangøren.

Selve hovedprisen, Ernst von Siemens Music Prize 2025 på hele 250 000 euro, gikk til den britisk-tyske dirigenten Sir Simon Rattle for hans livslange dedikasjon og bidrag til musikken.

Ensemble-prisene 2025 går til det franske musikkollektivet collective lovemusic og til Tacet(i) Ensemble
fra Thailand.

Prisene blir overrakt på en seremoni i München 17. mai, opplyser Ernst von Siemens-stiftelsen, med et kunstnerisk program som involverer prisvinnerne selv: The Riot Ensemble, som var det første til å motta Ensemble-prisen i 2020, vil spille verk av vinnerkomponistene. De tre komponistene vil også bli introdusert via kortfilm-portretter laget av den tyske filmregissøren Johannes List.

I en eldre artikkel her på Ballade.no heter det om Ernst von Siemens Musikpreis at «prisen ble grunnlagt av barnebarnet til Siemenskonsernets grunnlegger Werner von Siemens, i desember 1972. Den gis hvert år til en komponist, utøver eller musikkviter som har gitt et fremragende, livslangt bidrag til internasjonalt musikkliv. Ernst von Siemens var overbevist om at økonomien står i gjeld til kunsten, og at det å stimulere kultur og skapende arbeid dermed ikke bare er en blomst i knapphullet for Siemens, men en støtte til de samme kreative kreftene som trengs for å lykkes i næringslivet».

Les mer om prisen og alle prisvinnerne her.

Kristine Tjøgersen.

– Det er absurd for meg at noen ikke vil spille samtidsmusikk

Denne uken får Kristine Tjøgersen Arne Nordheims komponistpris.

OLYMPISK ORKESTERPRESTASJON:Klaus Mäkelä passende rammet inn av 1900 talls arkitektur. Her poserer stjernedirigenten i en skarp vinkel i Oslo Konserthus, Oslo filharmoniens hjem. Og hans hjem, inntil neste internasjonale høyprofilerte jobb starter. Sjostakovitsj innspillingene som dirigent og orkester står for innfrir og skaper forventninger.

Ballade klassisk: 2024 oppsummert

Kritiker Ola Nordal hører på alt som kommer hans vei av norsk musikk innen samtids og klassisk. Slik var lyden...

Tøyen Fil og Klafferi. Fra venstre Hanne Rekdal, Tove Margrethe Erikstad, Kristine Tjøgersen og Eira Bjørnstad Foss

Tøyen Fil og Klafferi – Botanisk Hage

PLATEMELDING: På Botanisk Hage, Tøyen Fil og Klafferi sitt debutalbum, finn du musikk og lydar som vekkjer sansane opp frå...

Kristine Tjøgersen

Kristine Tjøgersen vinner den første Pauline Hall-konkurransen

Alle tre finalistene i den første avholdte Pauline Hall-konkurransen for kvinnelige komponister blir framført etter at konkurransen nå er avgjort....

Kristine Tjøgersen.

Nordheim-prisen til Kristine Tjøgersen

Komponist og musiker Kristine Tjøgersen tildeles Arne Nordheims komponistpris for 2020.

Første oppføring i Amerika (1916), Leopold Stokowski, Philadelphia Orchestra, og koret 1068 musikere)

Musikk med løs jakke

Serien «Kår en klassiker» bekrefter – mot sin vilje? – at kunstmusikk og musikkfortolkning er uten betydning i norsk offentlighet,...

Gazpacho

Gazpacho – en godt bevart hemmelighet

Oslobandet Gazpacho byr på en musikk som er like variert og velsmakende som navnet tyder på. Arvid Skancke-Knutsen forteller hvorfor...

Komponist Ole Olsen, i nye farger

Komponist Ole Olsen fram i lyset

Verdens nordligste og yngste profesjonelle orkesterinstitusjon har bestemt seg for hva de skal bruke de neste ti årene på: De...