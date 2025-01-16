Kristine Tjøgersen skriver musikkhistorie: Første norske vinner av Ernst von Siemens’ komponistpris

Kristine Tjøgersen er første nordmann til å vinne komponistpris innen «det internasjonale musikklivets Nobelpris».

Den kalles det internasjonale musikklivets Nobelpris, tyske Ernst von Siemens Musikpreis (Ernst von Siemens Music Prize på engelsk), som skal fremme internasjonal samtidsmusikk.

I tillegg til en hovedpris består musikkprisen av flere underpriser, blant annet den gjeve komponistprisen. Og i dag tidlig fikk Ballade en pressemelding fra stiftelsen bak utmerkelsen om at norske Kristine Tjøgersen er en av tre komponister som har mottatt Ernst von Siemens Composer Prize 2025.

Ingen nordmenn har før vunnet den prestisjetunge prisen. Det fikk Ballade bekreftet fra Ernst von Siemens-stiftelsens presseavdeling.

Det er heller ikke overvettes mange kvinnelige mottakere av prisen på listene Ballade fant på Wikipedia, så Kristine Tjøgersen (født 1982) skriver på flere måter musikkhistorie med denne internasjonale utmerkelsen til komponister.

Men det er store navn på listene over prisvinnere siden den første ble delt ut i 1974, med Benjamin Britten, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen og Leonard Bernstein fra tidlige år, og Mariss Jansons, Rebecca Saunders, Olga Neuwirth og Unsuk Chin fra de senere år.

De to andre vinnerne av Ernst von Siemens’ komponistpriser 2025 er iransk-kanadiske Ashkan Behzadi og franske Bastien David. Komponistprisene er på 35 000 euro til hver av vinnerne, godt og vel 400 000 norske kroner etter dagens kurs. I tillegg er musikkproduksjoner del av gevinsten, opplyser prisarrangøren.

Selve hovedprisen, Ernst von Siemens Music Prize 2025 på hele 250 000 euro, gikk til den britisk-tyske dirigenten Sir Simon Rattle for hans livslange dedikasjon og bidrag til musikken.

Ensemble-prisene 2025 går til det franske musikkollektivet collective lovemusic og til Tacet(i) Ensemble

fra Thailand.

Prisene blir overrakt på en seremoni i München 17. mai, opplyser Ernst von Siemens-stiftelsen, med et kunstnerisk program som involverer prisvinnerne selv: The Riot Ensemble, som var det første til å motta Ensemble-prisen i 2020, vil spille verk av vinnerkomponistene. De tre komponistene vil også bli introdusert via kortfilm-portretter laget av den tyske filmregissøren Johannes List.

I en eldre artikkel her på Ballade.no heter det om Ernst von Siemens Musikpreis at «prisen ble grunnlagt av barnebarnet til Siemenskonsernets grunnlegger Werner von Siemens, i desember 1972. Den gis hvert år til en komponist, utøver eller musikkviter som har gitt et fremragende, livslangt bidrag til internasjonalt musikkliv. Ernst von Siemens var overbevist om at økonomien står i gjeld til kunsten, og at det å stimulere kultur og skapende arbeid dermed ikke bare er en blomst i knapphullet for Siemens, men en støtte til de samme kreative kreftene som trengs for å lykkes i næringslivet».

