Ballade klassisk: 2024 oppsummert

Kritiker Ola Nordal hører på alt som kommer hans vei av norsk musikk innen samtids og klassisk. Slik var lyden av 2024 i hans ører:

Er det noe som har bemerket seg i musikkåret 2024, er det antallet utgivelser. Et gjennomsnittlig plateår med angivelser ligger på rundt 60 utgivelser. I 2024 ligger det godt over 80 album i bunken min.

Nivået jevnt over har vært veldig godt. Det aller meste av det som gis ut innen klassisk, samtidsmusikk og tilliggende sjangre er både velspilt og originalt tenkt. Men noen plater har jeg satt mer pris på enn andre.

Jeg kunne trukket fram 10. Eller til og med 20. Men redaktøren var streng og sa at jeg måtte begrense meg. Så her kommer mine fire fremste favoritter fra 2024.

Øyvind Torvund: A Walk into the Future (Aurora), med Oslo-filharmonien og Olari Elts. Øyvind Torvund høres ikke ut som noen andre. I «Sweet Pieces» hører vi kitsje pastellfargede vaporwave-lydbilder; som i en film der bølgene vasker over stranden, helten og heltinnen ser hverandre dypt i øynene, før omfavnelsen, i solnedgangen, og himmelen eksploderer i rosa. I «Archaic Jam» kombineres den lyserosa kitsjen med Otomo Yoshihide-aktig støygitar og utbrudd fra SID-chipen i en Commodore 64. «Symphonic poem nr 1» er en god gammeldags pastorale, med masse fuglekvitter og morgenlyder, men orkestrert på en måte som jeg aldri har hørt tidligere. Strykere, perkusjon og elektronikk følgjer kvarandre som skuggar. Dette er et av de mest fornøyelige album jeg har hørt på lenge.

Kristine Tjøgersen: Between Trees (Aurora) Jeg ser for meg Kristine Tjøgersen ligge på ryggen og lytte. I skogen, i jungelen, ved sjøen, i Botanisk hage på Tøyen. Eller ute et sted i naturens egen katedral. «Lying on forest floor, looking at treetops» heter ett av stykkene. For en passende tittel! Tjøgersen presser på grensene for hva musikk-begrepet kan inneholde. Og jeg elsker å liggende lyttende alene i et rom, omsluttet av virvaret av lyder som hun kommer med. Lyder som kravler og kryr, summer og skriker. Lydene fulle av løv, grønske og fuktig humus.

Tyler Futrell: Stabat Mater/Bitter Fluids/Vuggesang (BIS), med Terjungensemble, dir. Lars-Erik ter Jung.

Musikken til Tyler Futrell er dramatisk og svulmende. Soundet er gromt, og Terjungensemble ligger tungt og fett i bunnen av satsen. Eirin Rognerud (mezzosopran) og Astrid Nordstad (sopran) følger hverandre tett. Teksten er tydelig foredratt, noe som er med å aktualisere den tidløse historien. Futrells Stabat Mater er et sterkt stykke kirkemusikk, som fanger det universelle og – dessverre – evig aktuelle i denne eldgamle historien om Maria som står ved korset og ser sin henrettede sønn.



Oslo-filharmonien & Klaus Mäkelä: Shostakovich Symphonies 4, 5 & 6 (Decca)

Det skjer alltid noe nytt og spennende når Klaus Mäkelä dirigerer. Tolkningene hans er gjennomførte. Han finner gode fraseringer og legger vekt på ting i teksturen jeg ikke har lagt merke til tidligere.

Likevel er det Oslo-filharmoniens kvalitet som slår meg aller mest. Det er olympiske dimensjoner over denne innspillingen. Med den spådde jeg at Oslo-filharmoniens Sjostakovitsj-serie kommer til å bli de mest synlige innspillingene orkesteret har gjort, siden Mariss Jansons ledet orkesteret på 1980- og 1990-tallet. Det er fire symfonier igjen. Nr. 7–10 kommer snart, og jeg gleder meg til fortsettelsen.

