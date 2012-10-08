Bransjen

En million kroner til likestilling

Publisert
08.10.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Balansekunst-arbeidsgruppen ba om ti millioner kroner.

– Det er gledelig at Kulturdepartementet tar kjønnsubalansen i norsk musikk på alvor, men vi skulle ønske at de turte å være mer offensive, sier informasjonsansvarlig i Norsk Jazzforum, Camilla Slaattun Brauer, i en pressemelding.

Kulturdepartementet har satt av én million kroner til en forsøksordning til likestillingsprosjekter på musikkområdet. Midlene skal håndteres av Norsk kulturråd. I tillegg skal departementet gå i dialog med institusjonene og Norsk kulturråd om større fokus på kjønnsbalanse i tildelingene.

Ba om ti millioner

Sammen med sju andre organisasjoner har Norsk jazzforum levert et omfattende innspill til Kulturdepartementet for bedring av kjønnsbalansen i det norske musikklivet.

Innspillet «Balansekunst» ba om ti millioner kroner over fire år.

– Det er nødvendig å sette i gang langsiktige tiltak på mange ulike nivåer for å utjevne kjønnsubalansen i norsk musikkliv. Det gjelder områder som rekruttering av barn og unge, tiltak i overgangen fra amatør til profesjonell musiker og en høyere andel kvinner i posisjoner hvor beslutninger blir tatt. Forslaget i statsbudsjettet er et skritt på vei i riktig retning, og vi forventer at dette følges opp i årene som kommer, sier Slaattun Brauer.

Katrine Ganer Skaug

Balansekunst-prosjekt anbefaler kvotering

Knutepunktfestivalene må ta ansvar, mener Katrine Ganer Skaug, fra arbeidsgruppen bak «Balansekunst»-rapporten.

Balanse i musikken

Langt mer enn kvotering

INNLEGG: Ballade valgte å lage en tabloid vinkling i sin sak om Balansekunst, mener arbeidsgruppen bak prosjektet.

Carl Kristian Johansen

På slakk line

KOMMENTAR: Balansekunst mener det er stigmatiserende og tabloid at Ballade skriver om kvotering. Det er ikke lett å forstå, svarer...

Katrine Ganer Skaug

Hastverk er lastverk

INNLEGG: Det er ikke riktig at jeg hadde full kontroll på intervjuet, skriver Katrine Ganer Skaug om saken «Anbefaler knutepunktkvotering.»

Stor økning til kulturbygg

27 millioner ekstra til nasjonale kulturbygg i 2013.

Karl Tiderman, Statens musikverk

Vil jobbe med faktiske forhold

En likestilt organisasjon med like mange kvinner og menn kan fremdeles ha strukturelle problemer, mener likestillingskoordinator i Sverige, Karl Tiderman

Terje Boye Hansen

Terje Boye Hansen er død

Dirigent Terje Boye Hansen sovnet stille inn om morgenen onsdag 5. november etter lengre tids kreftsykdom.

Bjørn Eidsvåg

Disse fikk årets Rolf Gammleng-priser

Prisene fra Fond for utøvende kunstnere ble delt ut mandag kveld.

Tone Østerdal, leder i Norske konsertarrangører

Tone Østerdal ny daglig leder i Norske Konsertarrangører

Østerdal tiltrer stillingen 1. august