En million kroner til likestilling

Balansekunst-arbeidsgruppen ba om ti millioner kroner.

– Det er gledelig at Kulturdepartementet tar kjønnsubalansen i norsk musikk på alvor, men vi skulle ønske at de turte å være mer offensive, sier informasjonsansvarlig i Norsk Jazzforum, Camilla Slaattun Brauer, i en pressemelding.

Kulturdepartementet har satt av én million kroner til en forsøksordning til likestillingsprosjekter på musikkområdet. Midlene skal håndteres av Norsk kulturråd. I tillegg skal departementet gå i dialog med institusjonene og Norsk kulturråd om større fokus på kjønnsbalanse i tildelingene.

Sammen med sju andre organisasjoner har Norsk jazzforum levert et omfattende innspill til Kulturdepartementet for bedring av kjønnsbalansen i det norske musikklivet.

Innspillet «Balansekunst» ba om ti millioner kroner over fire år.

– Det er nødvendig å sette i gang langsiktige tiltak på mange ulike nivåer for å utjevne kjønnsubalansen i norsk musikkliv. Det gjelder områder som rekruttering av barn og unge, tiltak i overgangen fra amatør til profesjonell musiker og en høyere andel kvinner i posisjoner hvor beslutninger blir tatt. Forslaget i statsbudsjettet er et skritt på vei i riktig retning, og vi forventer at dette følges opp i årene som kommer, sier Slaattun Brauer.