Balansekunst-prosjekt anbefaler kvotering

Knutepunktfestivalene må ta ansvar, mener Katrine Ganer Skaug, fra arbeidsgruppen bak «Balansekunst»-rapporten.

Tidligere i høst leverte Balansekunst-arbeidsgruppen sitt innspill til Kulturdepartementet. Målsetningen har vært å komme med forslag som skal skape en bedre kjønnsbalanse i norsk musikkliv.

Prosjektet foreslås bygget etter modell av det svenske jämstelldhetsprojektet. Arbeidsgruppen har anbefalt fire satsningsområder og en tidsramme på fire år. Det foreslås også en bevilgning på 10 millioner kroner til prosjektet.

Ønsker kvotering

Arbeidsgruppen anbefaler at knutepunktfestivalene tillegges et større ansvar, fordi disse, i likhet med orkestre, teatre og andre større kulturinstitusjoner, mottar en betydelig statsstøtte.

Arbeidsgruppen mener også at kvotering er et av tiltakene som kan bedre kjønnsbalansen i musikklivet.

– Det er det eneste vi vet fungerer. Holdningsarbeid kan fungere på lengre sikt, men det gir for lite fremdrift, sier Katrine Ganer Skaug i Orkester Norden, som har vært aktiv i arbeidsgruppen.

Hun understreker at mandatet til gruppen har gått ut på å finne tiltak som kan føre til endringer umiddelbart.

– Tabubelagt debatt

Ganer Skaug mener at det finnes en sammenheng mellom underrepresentasjon i styre og stell, og et lavt antall kvinnelige artister i deler av musikklivet.

Balansekunstrapporten har derfor foreslått et krav om 40 prosent kvinnerepresentasjon i organisasjoner, styrer og verv i norsk musikkliv.

– Dette har vært en tabubelagt debatt der kvalitet settes opp mot kjønn. Øyafestivalen har brukt denne argumentasjonen til det kjedsommelige. Men et større tilfang av kvinner i musikklivet vil igjen føre til høyere kvalitet på de kvinnelige artistene, sier Ganer Skaug.

Et iverksettingsprosjekt

Debatten om kjønnsmessig ubalanse i det norske musikklivet har blusset opp med jevne mellomrom de siste årene. Det er viktig at diskusjonen om kjønn ikke preges av synsing, mener Ganer Skaug.

– Debatten må ta utgangspunkt i en erkjennelse av det eksisterer en kjønnsmessig skjevhet, sier hun.

Ganer Skaug understreker at «Balansekunst» i første rekke er tenkt som et iverksettingsprosjekt.

Foreslår tiltak for barn

Et av de konkrete forslagene i «Balansekunst»-rapporten er et tiltak på rekrutteringsnivå for barn. Ganer Skaug sier at det har vært bred enighet i arbeidsgruppen om å ta tak i den skjeve kjønnsfordelingen på flere nivåer.

– Det må skje en endring i fordelingen av instrumenter allerede i kulturskolen. Vi ser at det ikke fungerer tilfredsstillende slik det er i dag, sier hun.

Arbeidsgruppen har også foreslått en granskning av NAVs regler for frilansere. Ganer Skaug påpeker at en trygg jobbsituasjon er en av de viktigste forutsetningene for at flere unge, kvinnelige musikere skal forbli i musikeryrket.

– Det finnes mange kvinner over 30 år i orkestrene, der det er en overvekt av kvinner, men innen rytmisk musikk er det en tendens til at talentene faller fra, sier hun.

Arbeidsgruppen har nå levert et detaljert forslag, der de blant annet har konkretisert bruken av de ti millioner kronene som gruppen har foreslått som økonomisk ramme. Det ventes en beslutning fra de aktuelle departementene før nyttår. Balansekunst-prosjektet kan dermed være i gang 1. januar 2013.