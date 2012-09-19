Bransjen

Øya i overskudd

Publisert
19.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Øyafestivalen gikk med et lite overskudd i fjor, men kostnadene økte mer enn inntektene.

Overskuddet til Norges største rockefestival i fjor var på 1,3 millioner kroner, ifølge årsregnskapet til festivalen.

De samlede inntektene til Øyafestivalen var på 53,5 millioner kroner. Dette er den høyeste omsetningen festivalen har hatt, og tilsvarer en økning på litt over 3 millioner kroner fra året før.

Utgiftene økte imidlertid med rundt fem millioner kroner i samme periode. Øyafestivalen hadde 51,8 millioner kroner i kostnader i fjor.

Dyrere artister

Artistkostnadene har økt jevnt og trutt de siste årene, og var i fjor på 13,2 millioner kroner. Håkan Hellström, Maria Mena og Kanye West var blant artistene som besøkte Øyafestivalen i 2011.

Øya har ikke offentliggjort tall fra årets festival, men den populære festivalen var utsolgt allerede i juni.

Øyafestivalen betaler årlig 1,7 millioner kroner til eierne i Norfest AS for «utleie av rettigheter, herunder navn, logo etc. til merkenavnet Øyafestivalen».

Festivalen fikk et offentlig tilskudd på 3 millioner kroner i fjor gjennom knutepunktordningen.

FestivalerGenrePopulærmusikkPopStøtteordninger

Publikum Øyafestivalen

Godtar Øya-utbytte

Kulturbyråd i Oslo Hallstein Bjercke mener festivalutbytte er uproblematisk. – Vi vil ikke straffe noen for å tjene penger på...

Anniken Huitfeldt

– Frihet til å kutte

Kulturdepartementet hjelper gjennom knutepunktstøtte og tvinger ikke Oslo kommune, sier kulturministeren

Jonas Prangerød Foto: Øyafestivalen

Klare kriterier

Øyafestivalen kjenner seg ikke igjen i kritikken av knutepunktordningen, men mener ordningen ikke fungerer like godt i alle sjangre.

Øya må flytte

Jernbaneverket trenger Middelalderparken i 2014.

Øyafestivalen publikum

Indie eller big business?

De kaller seg boutique-festivaler. Men betyr det shopping og luksus, eller uavhengige og lokalt forankrede festivaler?

Fornøyd publikum

Oslo trendsetter i Europa?

Oslo er tidlig ute med å lytte til musikk som senere blir populær andre steder i Europa, ifølge ny undersøkelse.

Lin Marie Holvik

Lin Marie Holvik blir direktør for Kulturtanken

Holvik er tilsatt av Kulturdepartementet i en åremålsperiode på seks år.

God påske. Årets påskehilsen er skrevet på baksiden av dette, som vi kårer til halvårets beste pressefoto innen kunstmusikk. Traktor ga nylig ut en særegen plate med forskjellig nyskrevet musikk, alt med en liten touch av Innlandet.

God påske fra din favorittmusikkredaksjon

Vi lukker døra for høytiden. Redaksjonen anbefaler høye CD-bunker og strømmedypdykk i norsk musikk, her har du noen tekster for...

Rapperen Arif kommer til Sørveiv i november

Sørveiv – livefest på Sørlandet

For første gang satser festivalen både på kjente navn og artister i startfasen.