– Frihet til å kutte
Kulturdepartementet hjelper gjennom knutepunktstøtte og tvinger ikke Oslo kommune, sier kulturministeren
Sent forrige uke kritiserte Hallstein Bjercke, kulturbyråd i Oslo, Kulturdepartementet for å overstyre Oslo kommunes prioriteringer gjennom knutepunktordningen.
— Når Kulturdepartementet gir en festival knutepunktstatus binder det opp våre midler slik ordningen er i dag, sa Bjercke til Ballade da.
Departementet hjelper kommunen
På lørdag kom kulturminister Anniken Huitfeldt på banen i debatten om knutepunktfestivalene og delte ut kritikk til Bjercke og hans parti Venstre i Aftenposten (ikke på nett).
— Grunnen til at Hallstein Bjercke vil ha større frihet, er at han vil kutte i støtten til knutepunktfestivalene, sier Huitfeldt til avisen, og mener at Bjercke vil kutte støtte til blant annet Øyafestivalen.
Huitfeldt uttaler at Øyafestivalen «betyr utrolig mye for Oslo kommune», at «Kulturdepartementet aldri har tvunget Oslo kommune til å gi knutepunktstøtte», og at staten ikke overstyrer kommunen.
— Her er det departementet som hjelper Oslo kommune, sier Huitfeldt til Aftenposten.
Ønsker mer frihet
Oslo kommune ønsker ikke å kutte til kulturlivet, sier Hallstein Bjercke, og viser til at støtten til kulturlivet i Oslo er fire ganger så stor som på nasjonalt plan om man sammenligner kulturens andel av det totale budsjettet.
— Vi ønsker ikke å kutte, men vi ønsker mer frihet, sier Bjercke til Aftenposten.
Denne friheten kan innebære redusert støtte til noen, men også økt til andre.
— På samme måte som vi ønsker å gi kulturlivet mer frihet, ønsker vi at kommunen skal bestemme over egne budsjetter.
–Siden Øya er knutepunktfestival må staten ha et styremedlem i festivalens styre. Det er et ganske spesielt krav, og jeg mener dette er en statlig overstyring som er svært uheldig, sier Bjercke til Aftenposten.