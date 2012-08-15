Underskudd for Kollenfest

Uklart hvor mye, men i millionklassen.

Dagens Næringsliv skriver onsdag at arrangøren av Kollenfest tapte penger på årets arrangement i Holmenkollen der Rihanna og Kiss var de største navnene.

Festivalen, som gikk av stabelen i juni, ble rammet av tåke og dårlig vær, og at arrangementer som Hovefestivaølen og VG-lista Topp 20 gikk samtidig.

Ifølge DN har arrangøren Air Oslo annonsert betalingsstopp og forslag til akkordløsning overfor sine kreditorer i løpet av august. Air Oslo er et datterselskap av Air Productions, som også driver søsterfestivalene Rått og Råde i Stavanger og Døgnvill i Tromsø.

— Våre festivaler er separate selskaper og juridiske enheter, dette har derfor ikke noe å si for våre andre festivaler, sier markedsansvarlig i Air, Pål Jakobsen, til DN.