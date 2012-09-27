Konkursfare for rockefestivaler

Døgnvill og Rått og Råde kan ende i konkurs i slutten av uken. Selskapene trenger tilførsel av kapital for å overleve.

Da Kollenfest gikk konkurs for to uker siden, etterlot festivalen seg en gjeld på 12,9 millioner kroner til morselskapet Air Productions.

Air Productions eier også Døgnvillfestivalen i Tromsø og Rått og Råde i Stavanger. Styreleder Torgrim Lien sier til Dagens Næringsliv at de to festivalene er i faresonen. Kreditorene må hente inn ny kapital innen søndag for å berge de to festivalene.

— Selskapene trenger tilførsel av kapital for å overleve. Vi er i dialog med ulike parter, sier Lien.

Avtale med Live Nation

Ifølge Dagens Næringsliv hadde Air-gründerne i forkant av Kollen-satsningen en opsjonsavtale med konsertgiganten Live Nation som selskapet aldri benyttet seg av.

Live Nation eier flere store selskaper i Sverige, deriblant Way Out West og Swedish Rock Festival.