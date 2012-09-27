Bransjen

Konkursfare for rockefestivaler

27.09.2012
Embret Rognerød

Døgnvill og Rått og Råde kan ende i konkurs i slutten av uken. Selskapene trenger tilførsel av kapital for å overleve.

Da Kollenfest gikk konkurs for to uker siden, etterlot festivalen seg en gjeld på 12,9 millioner kroner til morselskapet Air Productions.

Air Productions eier også Døgnvillfestivalen i Tromsø og Rått og Råde i Stavanger. Styreleder Torgrim Lien sier til Dagens Næringsliv at de to festivalene er i faresonen. Kreditorene må hente inn ny kapital innen søndag for å berge de to festivalene.

— Selskapene trenger tilførsel av kapital for å overleve. Vi er i dialog med ulike parter, sier Lien.

Avtale med Live Nation

Ifølge Dagens Næringsliv hadde Air-gründerne i forkant av Kollen-satsningen en opsjonsavtale med konsertgiganten Live Nation som selskapet aldri benyttet seg av.

Live Nation eier flere store selskaper i Sverige, deriblant Way Out West og Swedish Rock Festival.

Anneli Drecker på scenen under Døgnvill

Skuffede Døgnvillsponsorer

Sponsorer mener festivalen gamblet med lån til Kollenfest.

Kollenfest konkurs

Festivalen gikk med 25 millioner kroner i underskudd, melder VG.

Underskudd for Kollenfest

Uklart hvor mye, men i millionklassen.

Rått og Råde konkurs

Har gitt opp forsøk på å redde festivalen.

Døgnvill reddes?

Tromsø-hoteller vil bidra med penger.

Døgnvill trolig reddet

Festivalen går for akkordløsning, melder Dagens Næringsliv.

