Døgnvill trolig reddet

Festivalen går for akkordløsning, melder Dagens Næringsliv.

Avisen skriver at Døgnvillfestivalen i Tromsø trolig er reddet.

Døgnvill sitter igjen med en gjeld på 18 millioner kroner etter at søsterfestivalene Kollenfest og Rått og Råde gikk konkurs tidligere i år.

Nye løfter

Daglig leder i Døgnvill, Henry Leeves, sier til DN at han sitter med positive svar på forespørsel om akkordløsning med 25 prosents gjeldsreduksjon fra kreditorene.

— Vi mangler svar fra noen få kreditorer, men håper og tror at de siste vil takke ja, sier han.

Festivalen skal også ha fått løfter om ny finansiering på tre millioner kroner fra eksterne kilder.