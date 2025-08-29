Kari Grete Jacobsen vil ha forutsigbarhet for fem regionale jazzsentre og deres ansembler.

Fylkeskommunene på Østlandet lyser ut nyetablerte regionale kulturfond parallelt med eksisterende tilskuddsordninger. Kari Grete Jacobsen i Østnorsk jazzsenter oppfordrer alle medlemmer og andre musikkaktører til å søke.(Foto: Østnorsk jazzsenter)

Østnorsk jazzsenter: Oppfordrer musikkaktører til å søke regionale kulturfond og andre fylkeskommunale tilskudd

29.08.2025
- Red.

Kari Grete Jacobsen i Østnorsk jazzsenter oppfordrer klubber, storband, festivaler og musikere til å søke både de nye regionale kulturfondene og på eksisterende ordninger i fylkeskommunene.

– Helårsarrangører, storband, festivaler og musikere er garantister for et bredt og levende kunst- og kulturtilbud lokalt og regionalt, og disse aktørene må søke både på de nye, regionale kulturfondene óg de ordinære ordningene i fylkeskommunene, sier Kari Grete Jacobsen, daglig leder for Østnorsk jazzsenter.

75 friske kulturmillioner i tillegg til eksisterende ordninger
Det nye, regionale kulturfondet er en desentralisert, statlig tilskuddsordning som forvaltes av fylkeskommunene med formål om å bidra til gode lokalsamfunn og et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i hele landet. Etter en omfattende høringsrunde med 142 høringssvar, fastsatte Kultur- og likestillingsdepartementet den nasjonale forskriften i juni. Det er satt av 75 millioner til regionale kulturfond på statsbudsjettet for 2025, og flere fylkeskommuner har allerede åpnet for søknader.

– Kulturdepartementet har hele veien vært tydelig på at fondet skal komme i tillegg til, og ikke erstatte, fylkeskommunenes eksisterende bevilgninger til kulturtiltak. Statlig finansiering av regionale kulturfond betyr ikke at det er fritt fram for landets 15 fylkeskommuner å avvikle egne drifts- og prosjekttilskudd til kultur- og musikklivet, sier Jacobsen.

Den nasjonale forskriften om regionale kulturfond gir fylkeskommunene en viss frihet til å definere egne vilkår og prioriteringer. Det er heller ingen sentral, felles frist for fondene.

– Søkerne må gjøre seg kjent med frister, retningslinjer og vilkår for det regionale kulturfondet i sitt fylke, anbefaler lederen for Østnorsk jazzsenter. – Det vil være forskjeller fra region til region. Husk også at dette er en helt ny ordning, og at det i løpet av kort tid kommer søknadsfrister også for 2026.

Regionale kulturfond på Østlandet:
Akershus fylkeskommune, frist 1. oktober 2025
Buskerud fylkeskommune, frist 15. september 2025
Innlandet fylkeskommune, utlysning kommer
Oslo kommune, frist 1. september og 1. november 2025
Østfold fylkeskommune, frist 1. oktober 2025

 

Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum

Statsbudsjettet 2025: – En seier for regionalt kulturliv

Regjeringen foreslår 75 millioner kroner til regionale kulturfond i 2025. – Endelig innfrir regjeringen et av løftene fra Hurdalsplattformen, sier...

Trondheim Jazzorkester – Byscenen – Jazzfest

DEBATT PÅ MOLDEJAZZ: Får vi en jazzstemt musikkpolitikk for framtida?

Kulturpolitikere stiller til debatt om regionale jazzensembler på Moldejazz.

Kari Grete Jacobsen – Ella prisen

Ella-prisen til Kari Grete Jacobsen fra Østnorsk jazzsenter

Jacobsen får anerkjennelsen for sitt brennende og smittende engasjement for jazzens vilkår, for arrangører og musikere, og for barn og...

Hilde Aagaard med lydinnstallasjonen “Lyden av tåke”

Lokalt kunstprosjekt ga økt respekt for lyd

Kunstneren Hilde Aagaard fra Lillehammer har i liten grad jobbet med lyd i sine tidligere prosjekter, men etter å ha...

Vegard Moberg Foto: Sjur Pollen

Vegard Moberg ny daglig leder i Brak

Moberg, som har blant annet har bakgrunn som DJ og motegründer, tiltrer stillingen senere i høst.

Lina Johnson Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen / Berlinkontoret

Lina Johnson synger musikk å dø for

Etter en høst på Verdis Rigoletto»- turné med Scottish Opera skal operasangeren gi nytt liv til Gilda i Kristiansund. Men...