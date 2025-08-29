Østnorsk jazzsenter: Oppfordrer musikkaktører til å søke regionale kulturfond og andre fylkeskommunale tilskudd

75 friske kulturmillioner i tillegg til eksisterende ordninger

Det nye, regionale kulturfondet er en desentralisert, statlig tilskuddsordning som forvaltes av fylkeskommunene med formål om å bidra til gode lokalsamfunn og et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i hele landet. Etter en omfattende høringsrunde med 142 høringssvar, fastsatte Kultur- og likestillingsdepartementet den nasjonale forskriften i juni. Det er satt av 75 millioner til regionale kulturfond på statsbudsjettet for 2025, og flere fylkeskommuner har allerede åpnet for søknader.

– Kulturdepartementet har hele veien vært tydelig på at fondet skal komme i tillegg til, og ikke erstatte, fylkeskommunenes eksisterende bevilgninger til kulturtiltak. Statlig finansiering av regionale kulturfond betyr ikke at det er fritt fram for landets 15 fylkeskommuner å avvikle egne drifts- og prosjekttilskudd til kultur- og musikklivet, sier Jacobsen.

Den nasjonale forskriften om regionale kulturfond gir fylkeskommunene en viss frihet til å definere egne vilkår og prioriteringer. Det er heller ingen sentral, felles frist for fondene.

– Søkerne må gjøre seg kjent med frister, retningslinjer og vilkår for det regionale kulturfondet i sitt fylke, anbefaler lederen for Østnorsk jazzsenter. – Det vil være forskjeller fra region til region. Husk også at dette er en helt ny ordning, og at det i løpet av kort tid kommer søknadsfrister også for 2026.

Regionale kulturfond på Østlandet:

Akershus fylkeskommune, frist 1. oktober 2025

Buskerud fylkeskommune, frist 15. september 2025

Innlandet fylkeskommune, utlysning kommer

Oslo kommune, frist 1. september og 1. november 2025

Østfold fylkeskommune, frist 1. oktober 2025