Bransjen

Mistenker lovbrudd i Kollen

19.10.2012
- Red.

Kollenfest undersøkes for brudd på aksjeloven.

Rihanna skal ha fått nærmere 12 millioner kroner for sin opptreden på sommerens Kollenfest, men ifølge Dagens Næringsliv hadde arrangørselskapet Air Oslo bare drøye 100 000 kroner i egenkapital ved nyttår.

Dagens Næringsliv melder at selskapet riktignok fikk 13 millioner kroner sprøytet inn fra blant annet Airs andre festivaler Rått og Råde og Døgnvill, men at Kollenfest likevel gikk konkurs med et underskudd på 25 millioner kroner i september.

Bobestyrer i Air Oslo, Siv Sandvik, sier til avisen i dagens papirutgave at aksjeloven påbyr selskapers styrer å sørge for at de har nok egenkapital, og at de plikter å gjøre noe med det dersom det ikke er tilfellet.

— Bostyret ønsker derfor å vurdere nærmere hvorvidt det foreligger mulig erstatningsansvar for styrets medlemmer som følge av brudd på aksjelovens bestemmelser om krav til egenkapital og tiltaksplikt i denne forbindelse, sier Sandvik til avisen.

