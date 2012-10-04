Døgnvill reddes?

Tromsø-hoteller vil bidra med penger.

Seks av Tromsøs hotelldirektører kunngjorde mandag at de er forberedt på å spytte penger i potten for å holde Døgnvill-festivalen på beina, skriver avisen Nordlys.

Festivalen trenger tilsynelatende tre millioner kroner i ny kapital for å kunne arrangeres også i 2013. Hotelldirektørene vil bidra med noe, og håper samtidig at også andre bedrifter som tjener penger på festivalpublikumet skal bidra.

— Hvis vi bruker nøkkeltall på hva en turist legger igjen i byen i løpet av ei helg, rundt 2.500, og tar rundt 30.000 publikummere og ganger med 2.000, for å være moderat, så sitter du igjen med 60 millioner kroner. På ei langhelg. Dette er viktig for alle! I tillegg til hoteller fylles utesteder, kjøpesenter, butikker i byen, busser og taxier, sa Nils Opsahl, direktør i Nordic Tromsø, på pressekonferansen mandag.