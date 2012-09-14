Skuffede Døgnvillsponsorer

Sponsorer mener festivalen gamblet med lån til Kollenfest.

Døgnvill-ledelsen innrømmet tidligere denne uken at Døgnvill-festivalen i Tromsø kommer til å få økonomiske problemer etter konkursen i morselskapet.

Kollenfest endte med 27 millioner kroner i minus og konkurs, etter å ha lånt 12,9 millioner fra morselskapet Air Productions og søsterselskapene Rått & Råde og Døgnvill.

Flere av hovedsponsorene til Døgnvill sier til avisen Nordlys at de ikke har blitt informert om det aktuelle lånet.

Poul-Henrik Remmer, hotelldirektør ved Radisson Blu Hotell Tromsø, mener at Døgnvill har gamblet og tapt med kreditorenes penger.

– Vi ble ikke informert om lånet, sier direktør Poul-Henrik Remmer i Radisson Blu Hotell Tromsø til Nordlys.