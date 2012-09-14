Skuffede Døgnvillsponsorer
Sponsorer mener festivalen gamblet med lån til Kollenfest.
Døgnvill-ledelsen innrømmet tidligere denne uken at Døgnvill-festivalen i Tromsø kommer til å få økonomiske problemer etter konkursen i morselskapet.
Kollenfest endte med 27 millioner kroner i minus og konkurs, etter å ha lånt 12,9 millioner fra morselskapet Air Productions og søsterselskapene Rått & Råde og Døgnvill.
Flere av hovedsponsorene til Døgnvill sier til avisen Nordlys at de ikke har blitt informert om det aktuelle lånet.
Poul-Henrik Remmer, hotelldirektør ved Radisson Blu Hotell Tromsø, mener at Døgnvill har gamblet og tapt med kreditorenes penger.
– Vi ble ikke informert om lånet, sier direktør Poul-Henrik Remmer i Radisson Blu Hotell Tromsø til Nordlys.