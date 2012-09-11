Kollenfest konkurs

Festivalen gikk med 25 millioner kroner i underskudd, melder VG.

Air Productions, som stod bak Kollenfest i juni i år, er begjært konkurs. Firmaet drives av brødrene Jon Eirik og Pål Jakobsen. Brødrene står også bak Rått og Råde-festivalen i Stavanger og Døgnvill i Tromsø, men disse skal ikke bli berørt av konkursen, da disse drives via datterselskaper av Air Productions.

– Vi klarte dessverre ikke å tiltrekke oss et stort nok publikum til å komme oss gjennom det vanskelige etableringsåret. Noe av dette skyldes selvfølgelig dårlig vær og sterk konkurranse på festivalens datoer, men vi må også være ydmyke nok til å si at vi da heller ikke har klart å skape et konsept som har livets rett, skriver Pål Jakobsen i et presseskriv.

Dermed ble det kun en utgave av Kollenfest, som hadde store navn som Rihanna, Kiss og Noel Gallagher på plakaten.