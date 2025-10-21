Victoria Randem sommerkonsert med BFO

Sopran og fersk Solistpris-vinner Victoria Randem medvirket på Bergen Filharmoniske Orkesters sommerkonsert i 2024, hvor hun sang utvalgte sanger av Edvard Grieg.(Foto: Tarjei Hummelsund)

Aktuelt

Årets solistpris 2025 til sopran Victoria Randem

Publisert
21.10.2025
Skrevet av
- Red.

– Victoria Randem er et strålende eksempel på det utrolig høye nivået på norske sangere for tiden, sier Peter Herresthal, styreleder i Den norske solistpris.

– I solistprisens 20. år er det en stor glede å annonsere Victoria Randem som vinner av Den norske solistpris, sier styreleder Peter Herresthal, som løfter Randem som et særs godt eksempel på nåtidens høye nivå på norske sangere.

Solistprisen består av NOK 100 000 og to store konserter: en konsert med Bergen Filharmoniske Orkester 15. januar 2026, og en under Festspillene i Bergen 2026.

På konserten med Bergen Filharmoniske Orkester skal Randem synge Maurice Ravels sangsyklus Schéhérazade. Her inngår også flere verk som er arrangert og orkestrert av Ravel, deriblant Modest Mussorgskijs «Bilder fra en utstilling», Frédéric Chopins «Grande valse brilliante» og Claude Debussys «Sarabande» og «Tarantelle styrienne».

Victoria Randem er utdannet ved Operahøgskolen i Oslo med Solveig Kringlebotn som lærer. Hun studerte tidligere ved Barratt Due musikkinstitutt. Hun ble innlemmet i Staatsoper unter den Linden Berlins studioprogram, med flere store roller på deres hovedscene, som Pamina i Tryllefløyten, Marzelline i Fidelio og Alida i Sleepless.

Fremtidige engasjementer inkluderer blant annet debut i tre Wagnerroller på Bayreuth-festivalen i både 2025 og 2026, og engasjement ved Teatre de Santiago Chile.

I 2025 vant Victoria Randem Heddaprisen for beste sceneprestasjon innen musikkteater. Hun har tidligere vunnet Special Gold Medal Prize with Top Distinction i kategorien «Virtuos» i Manhattan International Competition.

Årets Solistpris-jury har bestått av trompetist Tine Thing Helseth, sopran Mari Eriksmoen, programsjef i Bergen Filharmoniske Orkester, Oddmund Økland, og Bergen Filharmoniske Orkesters første gjestedirigent, Sir Mark Elder.

Den norske solistpris er en stiftelse, og administreres siden 2022 av Voksenåsen musikkakademier.

 

