Jentekorets julegave

Det norske jentekor og pianist Tord Gustavsen gir oss et gripende stykke musikk for en stille stund. Ballades anmelders hjerte smelter av en original juleinnspilling.

DET NORSKE JENTEKOR dir. Anne Karin Sundal-Ask / TORD GUSTAVSEN – LP – «Stille Grender»

Plateanmeldelse



Kall meg gjerne ufølsom, men det meste jeg hører av julemusikk delegeres resolutt til bakerst i oppmerksomheten.

Nå måtte jeg imidlertid stoppe opp. De første rytmiske pianotonene i «Carol of Bells» fanget meg inn, og jeg ble sittende og lytte oppmerksomt. Og plata holdt på meg helt til den høystemte «Deilig er jorden» tonet ut en time senere.

Først og fremst er dette enda en kraftoppvisning fra Anne Karin Sundal-Ask (jeg ble også imponert over korets forrige CD, The Beauty That Still Remains). Hun har løftet Det Norske Jentekor til et eksepsjonelt nivå, og leder koret i denne plata med en utsøkt ro og trygghet. De fleste av sangene kjenner vi godt fra før, men de er framført på en slik måte at de likevel føles friske og nye. Arrangementene er gjennomarbeidede og, av mangel på bedre ord, «tidsriktige». De veksler fra det tradisjonelle og trygge til det smarte og «moderne», samtidig som de er direkte og kommuniserende.

Vi får også servert improvisatoriske klaver-fantasier over noen av de kjente juletonene. Pianist Tord Gustavsen beveger seg i et lett jazzet landskap, og har klart å fange noe av den samme bevegede opphøydhet som vi finner for eksempel hos Jan Johansons tolkning av svenske folketoner eller i Keith Jarrets gripende Köln-konsert.

Resultatet blir rett og slett at plata klarer å fange noe av den magiske stemningen som vi går glipp av dette året med alle de avlyste kirkekonsertene.

Det er nok variasjon mellom Jentekoret og klaverpartiene til å holde interessen fanget gjennom en hel time, og når Sundal-Ask i tillegg henter inn aspirantkorets klokkeklare barnestemmer i «Jul i svingen» fra NRKs julekalender i 2006, ja, da smelter selv et stenhjerte som mitt.

Det hele er rammet inn av den nydelige klangen i Uranienborg kirke, og Morten Lindbergs produksjon er som vanlig preget av perfeksjon og kjærlighet til detaljer. Hver minste overtone fra flygelets lydkasse er fanget opp, og det er så man kan se for seg strengene vibrere. Det dynamiske spennet er enormt, men selv den svakeste pianissimo klinger klart og detaljrikt.

Hvis jeg kan tillate meg litt lydnerding til slutt: Den dynamiske balansen mellom kor og klaver er egentlig «umulig». Selv de svakeste anslag og strengeknips blander seg fint inn i lyden fra 25 jenter som synger av full hals. Men denne klanglige hypervirkeligheten som 2L har gjort til sitt varemerke, er gjort med slikt utsøkt raffinement at lydrommet likevel føles naturlig. Resultatet blir rett og slett at plata klarer å fange noe av den magiske stemningen som vi går glipp av dette året med alle de avlyste kirkekonsertene.

Så sørg for å ha god fyr i ovnen, send ungene ut i snøen med en kjelke, brygg deg en stor kopp julete, og nyt denne gaven fra Det Norske Jentekor og Tord Gustavsen.