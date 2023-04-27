100 000 i stipend til popsangdiktning i Bergen

27.04.2023
- Red.

Bergen kommune deler ut et ekstraordinært stipend på 100.000 kroner til en bergensbasert låtskriver innen populærmusikk. OBS: Søknadsfrist allerede 2. mai.

Stipendet er opprettet for å hedre Frank Hammerslands minne og innsats for musikkfeltet i Bergen etter at han gikk bort i januar i år. Hammersland var en markant skikkelse både i og utenfor det bergenske musikkmiljøet, skriver Bergen kommune om musikeren og komponisten som mange kjente fra band som Pogo Pops, Popium og The Love Connection.

Allerede 2. mai er fristen for å søke stipendet på 100.000 kroner, som skal gå til en bergensbasert låtskriver innen populærmusikk. Låtskriveren skal ha gjort seg bemerket over tid, og være en som også i fremtiden vil kunne prege musikkfeltet.

Frank Hammersland

Frank Hammersland er død

Komponisten, sangdikteren og musikeren kjent fra blant annet Pogo Pops døde fredag formiddag, bare 53 år gammel.

Lena – Flo Fagerli

Musikken i «Døden på Oslo S» gir nytt liv til musikalen

Frank Hammerslands musikk rammer inn forestillingen, men er også en drivende del av den: En integrert, handlende kraft som løfter...

Frank Hammersland

Et stilikon og en popkulturell mesterlærer er borte

Franks plan var at han skulle bli artist, han hadde ingen plan B. Han var opptatt av å skape et...

Riddu Riđđu

Årets Riddu Riđđu preges av samepolitiske saker

Fosen-demonstrasjonene og rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen preger årets urfolksfestival i Manndalen i Nord-Troms. 

Bildet er fra en forestilling av ungkunstner Ibrahim Fazlic i

Nå kan du søke ungkunststipend fra Festspillene i Nord-Norge

To kunstnere under 30 år kan få hvert sitt stipend til å lage «modige og nyskapende» kunstprosjekter til Festspillene i...

Katja Henriksen Schia Foto: Eskil Olaf Vestre

Rytmen er en danser

UiO har startet et eget senter for forskning på rytme. Det er nok klokt, for så langt ser internasjonale eksperter...