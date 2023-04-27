100 000 i stipend til popsangdiktning i Bergen

Bergen kommune deler ut et ekstraordinært stipend på 100.000 kroner til en bergensbasert låtskriver innen populærmusikk. OBS: Søknadsfrist allerede 2. mai.

Stipendet er opprettet for å hedre Frank Hammerslands minne og innsats for musikkfeltet i Bergen etter at han gikk bort i januar i år. Hammersland var en markant skikkelse både i og utenfor det bergenske musikkmiljøet, skriver Bergen kommune om musikeren og komponisten som mange kjente fra band som Pogo Pops, Popium og The Love Connection.

Allerede 2. mai er fristen for å søke stipendet på 100.000 kroner, som skal gå til en bergensbasert låtskriver innen populærmusikk. Låtskriveren skal ha gjort seg bemerket over tid, og være en som også i fremtiden vil kunne prege musikkfeltet.

