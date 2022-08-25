Norsk orgelfestival blander lokalt og internasjonalt, gamle mestre og nye pionerer

Tro, franske komponister og kvinnelige banebrytere på programmet i Stavanger.

Norsk orgelfestival har sendt ut pressemelding med stikkordene den franske orgelsymfonien, de modige kvinnene, orgelbyen Stavanger og spørsmål om tro. Festivalen finner sted i Stavanger 15.–18. september.

Norsk orgelfestival feirer 200-årsjubileum for den belgisk-franske komponisten César Franck (1822–1890) dette året, som regnes som den franske orgelsymfoniens pionér. Gjennom tre av festivalens konserter vil programmet inkludere symfoniske franske verker med hovedvekt av Franck, Louis Vierne (1870–1937) og Charles-Marie Widor (1844–1937), blant andre. Domkantor i Oslo Marcus André Berg spiller en musikalsk reise gjennom et århundre med den fransk-romantiske orgelsymfonien.

Festivalen sier også at de er stolte over å kunne vise fram foregangskvinner innen orgel. Som en svært dyktig og inspirerende organist fikk Anna Lapwood høre at hun «spiller som en mann» og besvarte dette med å ta i bruk emneknaggen #playlikeagirl i sosiale medier. Hun er en stor orgel-ambassadør som sjarmerer publikum med sine Tik tok videoer. Lørdag 17. september spiller det britiske stjerneskuddet og multitalentet Anna Lapwood i St. Petri kirke.

Tror vi når vi synger og spiller salmer?

Med produsent Thomas Torstrup utfordrer de også artister fra regionen til å kickstarte årets festival i konserten «Salmespor» på Spor:5. På vokal: Eva Bjerga Haugen, Randi Tytingvåg, Inger Lise Hope, Pål Jackman, Espen Hana. Orgel (hammond, claviorganum og harmonium): Thomas Torstrup, Håvard Ersland, Ghislain Gourvennec, Henning Rød Haugland. Trekkspill: Johan Egdetveit. Trommer: Bendik Andersson. Bass: Theodor Onarheim. Gitar: Vidar Schanche. Dette dyktige ensemblet skal ta for seg salmer. Salmen er fortsatt en viktig del av trosutøvelsen for mange, for enkelte kun et minne om en tro de har forlatt. I individualismens tidsalder, kan salmene fortsatt virke samlende? Hvilken betydning har de for samhold, fellesskap, nærhet og trøst i vanskelige tider?