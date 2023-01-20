Frank Hammersland er død

Komponisten, sangdikteren og musikeren kjent fra blant annet Pogo Pops døde fredag formiddag, bare 53 år gammel.

Frank Hammersland sovnet inn på Haukeland sykehus fredag 20. januar etter en tids sykdom. Hammersland etterlater seg kone og to døtre, melder Bergens Tidende (BT), som først meldte om dødsfallet.

«Bergen har hatt drøssevis av popstjerner av ulike størrelser, både nasjonalt og internasjonalt. Frank Hammersland var en av dem som først fikk smake på suksess – også utenfor Norge,» skriver BT om komponisten, tekstforfatteren og musikeren som var frontfigur i blant annet Pogo Pops, Popium og Evig Din For Alltid.

– For meg er Frank Hammersland en av de største låtskriverne i Norge. Uansett hvilken epoke man snakker om. Men spesielt det han gjorde med Pogo Pops på nittitallet og i nyere tid. Helt enestående, sier musikkekspert Bård Ose til NRK Vestland. – Det er tragisk at han skal dø så tidlig.

Pogo Pops ble etablert i 1987. Debutalbumet Pop Trip kom ut i 1992*, og oppfølgeren Crash (1993) ble belønnet med Spellemann i klassen Pop. Spellemann-trofeet, den ikoniske munnharpen, ble donert til det kanskje like ikoniske spillestedet Garage i hjembyen Bergen – der tusenvis av musikere og andre gjester til rockeklubben kunne få eksklusiv nærkontakt med trofeet bokstavelig talt i døren. Bandet ble oppløst i 1996, men spilte to gjenforeningskonserter så sent som sommeren 2022, på festivalen Over Oslo.

Frank Hammersland var også komponisten bak musikken til den forestående musikalforestillingen Døden på Oslo S, som har premiere på Økernsentret i Oslo i regi av Nationaltheatret i mars. – Hvem hadde trodd dette? Jeg har komponert musikken til en musikal. Døden på Oslo S har premiere på Nationaltheatret 9. mars 2023!, kommenterte Hammersland selv i sosiale medier sist høst.

«Det er helt ubeskrivelig trist å måtte dele at vår enestående Frank Hammersland sovnet stille inn på Haukeland i sin hjemby Bergen i morgentimene i dag,» skrev Apollon Records på Facebook fredag ettermiddag. «Vi er i bunnløs sorg men hans fantastiske musikk lever heldigvis videre. FUCK CANCER! Frank var den artisten med flest utgivelser på Apollon Records noe både han og ikke minst vi er veldig stolte av.»

Apollon Platebar, et av Hammerslands faste steder i hjembyen, fulgte opp med denne hilsenen:

En av de aller fineste gikk bort i dag. Frank Hammersland sovnet inn på Haukeland etter en tøff kamp mot den helvetes kreften. Vi var heldige som fikk lov til å kjenne han, enten han stod bak eller satt foran bardisken, og i kveld blir det selvsagt musikk fra Frank som kommer til å dominere.

Sov godt Frank.

Red. mrk.: *En av Ballades lesere påpekte at det var Pop Trip, og ikke Crash, som var debutalbumet til Pogo Pops, som vi først skrev. Vi har derfor rettet opp i omtalen her, lørdag 21. januar kl. 15.28.