Vitaminpoppille fra Bergens-rockere

Med den første vårsola trer atter gladpopen frem bak de mørke skyene som har lagt seg over musikkbyen Bergen. Popium skal med singelen «Silver Lining» og albumet. «Permanently High» atter spre glede blant landets popvenner. – Vi har blitt kjent med hverandre som band. Det gjorde at alt falt veldig lett på plass. Vi visste hvor vi har hverandre og hva vi skulle gjøre med låtene. Det var bare å møte opp i studio. Her er energi nok å ta av, forteller batterist Frode Unneland om forskjellen fra det selvtitulerte debutalbumet.

Imaget av Bergen som en by der dystre melankolikere, trendbevisste og kreative elektronikere og hardtslående demon-rockere og ekstrem-metallere råder grunnen har aldri vært befestet i virkeligheten. Nå trer vårsola frem gjennom overflaten av høstløv og melankolien som preger mange medieoppslag det siste året. Veteranlaget Popium er ansvarlige for en skive der melodiene og de catchy refrengene får dominere. Popium leker i en verden der artister som David Bowie, The Beatles og Marc Bolan er guder og hvor parnasset ellers fylles med artister som Slade, Kizz og Suede, og er mest opptatt av den gode melodien og melodilinjen. Skiva utstråler studioglede og overskudd.

— Vi hadde egentlig ventet oss litt motstand og motgang, men alt har gått overraskende greit. Når noe har strittet i mot har det alltid vært en person med et forslag til gitarriff, keyboard-slinge, eller melodi som har drevet låten videre, forklarer Frank Hammersland som er vokalist og låtskriver for den muntre gjengen.

Innspillingen og livet i Popium beksrives som et energikick og en energinnsprøytning

–Å spille med Popium får meg til å føle meg som om jeg var 15 år igjen, kommenterer Unneland og får nikkende bifall av Hammersland.

— Så gammel har jeg ikke blitt ennå. For meg handler det mer om å plukke opp triks, ler yngstemann Martin Holmes.

Energien har også smittet over på arbeidstempoet og stemningen internt i bandet.

— Det har gått ekstremt radig å spille inn denne skiva. Den forrige skiva brukte vi to – tre år på å lage. Den nye ble spilt inn i løpet av 17 dager. For noen vil vel dette høres ganske lenge ut. De skal da huske på at vi gikk rett inn og spilte inn uten noe ferdig materiale på forhånd, kommenterer Unneland.

Tross en radiovennlig og harmonisk utside er bandet opptatt av at musikken ikke skal bli for glatt eller velpolert;

— Det er ikke så stor forskjell på det som vi gjør live og på plate. Vi legger vekt på å ha et organisk lydbilde og spiller inn veldig mye live. Det skal låte frisk og dynamisk. Skiven preges også av at vi har ekstremt mye gøy sammen. Det er en lekestue for voksne, mener Hammersland og Unneland som også er bevisste at det er viktig å ha en viss motstand og diskusjon i bandet.

Oslo får i kveld smake forbuden frukt og popperler på indiepopens navle So What. Den søte kløe venter i morgen når Halden står for tur. I Sandefjord vil folket danse til Hammersland poprefrenger lørdag kveld mens sogningene i Sogndal og Florø får skinne med musikalske solstråler henholdsvis 26. og 27.april.

— Litt krangling må det også være, for å få friksjon og fremgang i et band. Før innspillingen av platen ventet vi en del av dette. Det har imidlertid gått overraskende lett og ukomplisert, forteller gitarist Martin Kvamme.

Bandmedlemmene er tidligere kjent fra en rekke av landets mest kjente band. De tilstedeværende folkene kjenner man fra orkestre som Pogo Pops, Chocolate Overdose, Sylvia Wane, Savoy og a-ha. Yngve Sætre fant man i spissen for både Mona Lisa Overdrive og Barbie Bones før han nå gav seg Tweeterfriendly Music, Popium og produsentoppgaver i vold. Siste mann Christer Ottesen som spiller keyboard kjenner man fra Paraplegic og Cane. I all diskusjonen om omveltningene i plateselskapene med oppsigelser av artister og ansatte, kan det være naturlig å høre hva musikerene selv synes. Popiums Martin Holmes booker også artister for rockeklubben Garage og Sæthre er og har vært i kontakt med norske artister i en årrekke gjennom sin produsentrolle.

— Vilkårene for popartister har ikke forandret seg så mye. Vi som artister derimot har fått mer ballast siden sist. Vi vet mye mer om det og spille i band, mener Frode Unneland.

–Det er vel mye mer slik at det har skjedd og foregår en veldig omveltning blant plateselskapene. Nå er det bedre å være på en mindre indielabel enn å være på et stort plateselskap. Slik var det ikke før. Vi har større trygghet og sikkerhet for at plateselskapet er med på en langvarig satsning. Det kan nok fremdeles være slik at de store selskapene har mer ressurser, men MNW har hele tiden vært veldig flinke til å følge opp Popium og å vise interesse for det vi holder på med. Nå har selskapet også fått en egen A&R person på plass. Derfor blir nok ting enda bedre denne gangen, sier optimistisk, mener Martin Holmes.

Kvamme påpeker holdningsendringer og optimisme i norsk platebransje som en viktig faktor som kan gjøre det bedre for artistene.

— Det har kommet til en rekke nye aktører som Tuba som kan gi ut indieutgivelser på en bra måte og få det spredd ut til folk. Samtidig har musikk kommet mer og mer i vinden. Det er supert og gjør at mange artister nå begynner å få det til både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det generasjonskifte og en masse nye aktører som kommer inn i bransjen med ny optimisme og tiltakslyst a la den man hadde i Sverige for noen år siden.

Også svenskene er mer åpne for norsk musikk;

— Sverige som tidligere var ekstremt proteksjonistisk og beskyttet sine egne begynner å ta i mot norsk musikk. De lyktes med å eksportere skvip som Lisa Ekdahl og en masse annet vi helst vil glemme til Norge. Nå begynner strømmen også å gå litt andre veien og vi ser verdien i egne artister. Folk som Gry Zaschariazzen og Per Erik Johansen har klart å skape gode vilkår for en rekke norske artister i inn-og utland. Dette står det respekt av, avslutter Kvamme.

Nettsidene til Popium, som for tiden er under oppbygging, finner du her.