Bergensere til Oslo – flater klubbdøden ut?

05.11.2003
Kyrre Tromm Lindvig

Klubbdøden i Oslo ser ut til å kunne få litt mindre dramatiske følger enn fryktet. I tillegg til at Osloklubben Mono fikk tilbake skjenkebevilgningen og dermed ble sikret videre drift, kom nyheten om at Bergensklubben Garage skal overta SoWhat!s gamle lokaler. «Garage Oslo», som den nye klubben skal hete, eies av Garage og Mono, som fremover også skal samarbeide om booking av artister. – Vi har lenge vært interessert i Oslo, men SoWhat dekket behovet for en rockeklubb på denne størrelsen. Nå har vi fått til en god leieavtale med Olav Thon, og viderefører konseptet fra SoWhat, sier Henning Christensen, daglig leder for Garage i Bergen, til Dagsavisen.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Ellers er det verdt å merke seg at situasjonen for klubbene i Oslo, som Ballade har bidratt til å sette på dagsordenen, nå vekker betydelig oppsikt i media-Norge. I tillegg til Dagsavisen brakte også Dagbladet, Aftenposten og Bergens Tidende nyheten om at Garage skal overta SoWhat!s gamle lokaler.

Nyheten ble også mottatt med glede i Garages egen gjestebok på nettet, men Christensen poengterer at de ikke skal lage noen blåkopi av Garage i Bergen. – Det er med ydmykhet vi går inn i lokalene. Vi blir ingen erstatter, men håper å bygge videre på det So What! har skapt. Garage Oslo blir et frittstående sted og ingen filial av Garage i Bergen, uttalte han til Dagbladet.no.

SoWhat!, ble for kort tid siden nedlagt blant annet på grunn av stort arbeidspress påført av skyhøy husleie og manglende støttebevilgninger, og det kan ved første øyekast virke noe rart at noen skulle våge å ta opp tråden. Imidlertid skal idéen om at Garage skulle overta lokalene ha kommet fra SoWhat! selv.

— Da folkene bak So What bestemte seg for å stenge klubben tok de selv kontakt med Garage for å høre om bergenserne ville ta over stafettpinnen. Sammen fikk de i stand en god leieavtale med Thon-gruppen, som eier huset, skriver journalist Erik Fossen i Bergens Tidende.

Ellers understrekes det fra medeier Monos side at de ser «Garage Oslo» som et kjærkomment innslag i Oslos musikkliv.

— Vi syntes det var veldig leit at So What forsvant. Det var ikke nødvendigvis en konkurrent. Vi ønsker at det skal være et slikt sted her, noe midt imellom oss og de store konsertlokalene i Oslo, uttalte daglig leder for Café Mono, Terje Bontveit til Bergens Tidende.

De trange økonomiske rammene som har bidratt til at en hel rekke klubber i Oslo har måttet sette kroken på døren er også noe ledelsen i Garage er opptatt av. – Det å drive klubb i denne nisjen kan være vanskelig, og konsertdelen går ofte i underskudd. Men man får se på konsertene som markedsføring og subsidiere dem med barsalget, sier Garage-sjef Henning Christensen til Dagsavisen.

Etter planen skal «Garage Oslo» åpne 1.desember i år, etter at oppussingsarbeider er avsluttet. Konsertscenen i kjelleren kommer ikke til å være ferdig før utpå nyåret.

Balladeredaksjonen vil fremover fortsette å sette søkelyset på mulighetene og problemene med å drive klubbvirksomhet i Oslo og benytter anledningen til å ønske «Garage Oslo» velkommen og lykke til med virksomheten.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

